Eliminatoires mondial 2026: Bénin joue le Nigéria à Abidjan ce jour

Ce lundi 10 juin, les Guépards du Bénin feront face aux Super Eagles du Nigéria à Abidjan, précisément au stade Félix Houphouet Boigny. Ce match compte pour la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. Elle va se jouer dans un contexte où l’équipe nigériane, en difficulté, veut se relancer dans ce groupe. En effet, les Super Eagles n’ont jusque-là obtenu aucune victoire. Mieux, ils sont devancés par les hommes de Gernot Rohr en termes de nombre de points remportés après les 3e premières journées de ces éliminatoires. Ils sont 5e au classement avec 3 points. Ils n’ont pas pu s’imposer à l’Afrique du Sud. Au terme de la rencontre jouée à Uyo, l’équipe a été contrainte au partage des points. Et cela fait le 3e match sans succès, même s’il est soldé par un nul (1-1). Une contre-performance que les hommes de George Finidi veulent corriger. Ce qui annonce un match à haute intensité et les Guépards doivent se tenir prêts.

Pour qui connait ce que représente la qualification au mondial pour le ce pays, un autre résultat qu’une victoire nigériane ne doit être envisagé pour l’issue de ce face à face. Souvent au pied du mur, les super eagles savent élever leur niveau pour se frotter les mains par la suite. Ils savent montrer leur meilleur visage. Et de cela, les joueurs béninois doivent être prévenus. Sachant qu’ils ne prendront pas l’équipe béninoise à la légère, Rohr et son staff doivent tout mettre en œuvre pour leur donner du fil à retordre. Ils doivent amener les 11 joueurs qui seront présents sur la pelouse côté béninois à contenir les assauts et les moments de siège des vice-champions d’Afrique. Car, ce match à venir n’aura rien à voir avec celui d’il y a quelques jours et à l’issue duquel les hommes de Gernot Rohr s’étaient imposés (1-0) devant le Rwanda pour posséder 4 points avec une 3e place à la clé. Ce lundi donc, le public béninois doit avoir droit à une équipe qui s’engage pour faire échec à l’ambition de l’adversaire ; une équipe qui veut maintenir sa chance entre ses mains.

Il faudra alors que les Guépards du Bénin parviennent à avoir une présence de corps et d’esprit, qu’ils construisent « sans relâche » leurs phases défensives et offensives en toute discipline.

Le programme des matchs de la 4ème journée des éliminatoires (horaires GMT)

Dimanche 9 juin

Sao Tomé et Principe 0-1 Liberia

Djibouti 1-1 Ethiopie

RD Congo 1-0 Togo

Mauritanie 0-1 Sénégal

Namibie 0-0 Tunisie

Lundi 10 juin

13h : Somalie – Botswana | Maputo, Mozambique

13h : Guinée Equatoriale – Malawi | Malabo, Guinée Equatoriale

13h : Madagascar – Mali | Johannesburg, Afrique du Sud

16h : Guinée Bissau – Egypte | Bissau, Guinée Bissau

16h : Bénin – Nigeria | Abidjan, Côte d’Ivoire

16h : Ouganda – Algérie | Namboole, Ouganda

19h : Guinée – Mozambique | El Jadida, Maroc

19h : Ghana – Centrafrique | Kumasi, Ghana

19h : Burkina Faso – Sierra Leone | Bamako, Mali

Mardi 11 juin

13h : Soudan du Sud – Soudan | Juba, Soudan du Sud

13h : Maurice – Eswatini | St. Pierre, Maurice

13h : Zambie – Tanzanie | Ndola, Zambie

13h : Kenya – Côte d’Ivoire | Lilongwe, Malawi

16h : Lesotho – Rwanda | Durban, Afrique du Sud

16h : Cap-Vert – Libye | Praia, Cap-Vert

16h : Afrique du Sud – Zimbabwe | Bloemfontein, Afrique du Sud

16h : Tchad – Comores | Oujda, Maroc

19h : Angola – Cameroun | Luanda, Angola

19h : Gabon – Gambie | Franceville, Gabon

19h : Seychelles – Burundi | Berkane, Maroc

20h : Congo – Maroc | Agadir, Maroc