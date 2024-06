Dernière étape de la tournée dans le Zou: La population de Covè appelle à la poursuite des actions de développement

Visits: 0

Le bilan exposé fortement applaudi par la population

La commune de Covè a fermé la boucle de la tournée gouvernementale de reddition de compte de la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) au cours des huit dernières années. Le samedi 8 juin 2024 dans la salle des jeunes de la ville, une délégation gouvernementale composée du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou et de son collègue de la Défense, Fortunet Nouatin, avec à leurs côtés le préfet Firmin Kouton, les députés du département du Zou et des cadres à divers niveaux. La séance a permis de passer en revue les réalisations entreprises dans tous les domaines, notamment sur le volet social, avec des témoignages émouvants à l’appui, grâce au Programme d’Action du Gouvernement. Dans son allocution, le Garde des Sceaux, Yvon Détchénou, a souligné les progrès significatifs réalisés dans divers secteurs au cours des huit dernières années. Il a mis en lumière les avancées en termes d’infrastructures routières, d’éducation, d’emploi des jeunes, d’industrialisation, de numérique, d’agriculture, de sécurité, de santé, d’énergie et d’eau.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou

Il a assuré que ces actions se poursuivront pour le bien-être des citoyens, notamment ceux de Covè. Quant au ministre Fortunet Nouatin, il a mis l’accent sur le secteur de la santé et de la sécurité. Les députés de la localité Aké Natondé, Janvier Yahouédéou et autres ont également pris la parole pour éclairer la population sur les réalisations du gouvernement. Au sujet de l’exhortation du ministre Détchénou qui invite la population à avoir confiance en l’action du gouvernement, qui s’attèle sans relâche à relever les défis du développement, la population a appelé à la poursuite des actions pour le bien-être de tout le Bénin. De même, la population a exprimé sa gratitude envers le président Patrice Talon. Saisissant également l’occasion, le maire de Covè, Aïhunhin A. Auguste a exprimé des doléances au bénéfice de la commune.

Alban T.