Reddition de compte du gouvernement: Shadiya ASSOUMAN et Assan SEIBOU invitent Copargo à plus d’engagement

La maison des jeunes et loisirs de Copargo a accueilli, le 05 juin 2024, la délégation gouvernementale de reddition de compte conduite par la ministre Shadiya ASSOUMAN et le 1er secrétaire général adjoint du gouvernement, Benjamin DAKO. C’était en présence du député Assan SEIBOU, du maire de Copargo, Ignace OUOROU et de biens d’autres. Au cours de cette rencontre, tous les secteurs d’activité ont été passés au crible : de l’agriculture à l’infrastructure en passant par l’éducation, la santé et les télécommunications. Aucun aspect des réalisations gouvernementales n’a été négligé. Dans son discours, le maire de Copargo, Ignace OUOROU, a dressé un tableau exhaustif des réalisations accomplies dans sa commune, saluant les efforts inlassables du Président Patrice Talon en faveur des populations tout en mettant en lumière les défis à relever dans un avenir proche. La ministre Shadiya ASSOUMAN a, quant à elle, présenté de manière claire et concise les avancées réalisées par le gouvernement, appuyant ses dires par des chiffres concrets, ce qui a été unanimement apprécié par l’assemblée. Cette présentation a été soutenue par l’intervention convaincante du 1er secrétaire général adjoint du gouvernement, Benjamin DAKO. Pour sa part, le député Assan SEIBOU a rappelé la vision ambitieuse du président Patrice Talon pour le Bénin et a exhorté les populations à s’engager activement dans le processus de développement du pays. Les populations ont également pris la parole pour témoigner des changements tangibles observés dans leurs villages respectifs, soulignant ainsi l’impact réel des actions gouvernementales sur leur quotidien.