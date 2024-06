Initiative ‘’Statut de l’Étudiant-Entrepreneur’’: Une alternative des universités du Bénin aux jeunes diplômés

Visits: 24





Désormais, une nouvelle ère s’ouvre pour les étudiants béninois, qui pourront envisager leur avenir professionnel avec plus de certitude grâce au lancement du “Statut de l’Étudiant-Entrepreneur”. Cette initiative, lancée le vendredi 07 juin 2024 à l’Université d’Abomey-Calavi par la ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi, vise à offrir aux étudiants un accompagnement personnalisé pour développer leurs idées de projet ou créer leur entreprise pendant ou après leur cursus.

Ce qu’il faut comprendre : Déployée dans neuf pays dont quatre en Afrique de l’Ouest, le Statut de l’Étudiant-Entrepreneur, une initiative internationale, qui offre aux étudiants la possibilité de bénéficier d’un soutien financier et d’un encadrement adapté pour concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales. Cette démarche, soutenue par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), vise à favoriser l’auto-emploi des jeunes diplômés en leur offrant les outils nécessaires pour transformer leurs idées en entreprises. L’objectif principal de ce statut est de développer la personnalité et les compétences des étudiants en communication, travail en groupe, créativité, et innovation, ainsi que les compétences entrepreneuriales essentielles pour réussir sur le marché du travail. Il s’agit également de favoriser la diffusion de la culture entrepreneuriale au sein des universités.

Que disent les acteurs : Selon la directrice régionale de l’AUF en Afrique de l’Ouest, Ouidad TEBBAA, cette démarche a déjà produit des résultats probants au Maroc et en Tunisie, et le Bénin se distingue en contextualisant cette initiative internationale pour qu’elle corresponde aux besoins et à la réalité du pays. Elle insiste sur le fait que ce statut ne vise pas à transformer tous les étudiants en entrepreneurs, mais à leur offrir les compétences et les ressources nécessaires. « La diffusion de la culture entrepreneuriale est essentielle. Ce statut ne vise pas à faire des étudiants des entrepreneurs, mais à faire d’eux pour que l’arrivée sur le marché de l’emploi soit une évidence », a-t-elle déclaré. Au nom des recteurs des universités publiques, le recteur de l’UNSTIM, Joachim Gbenou a souligné l’importance de cette initiative face aux défis actuels en matière d’emploi des jeunes diplômés. Il met en avant le rôle crucial de l’Enseignement Supérieur dans le développement de réseaux professionnels et de ressources pour encourager l’auto-emploi et assurer plus efficacement l’insertion professionnelle des diplômés. « Ils seront initiés à la rédaction de leur projet professionnel, mais surtout recevront de soutien financier nécessaire à sa concrétisation. Ce statut destiné à accompagner et à valoriser les étudiants entrepreneurs est une opportunité pour les jeunes. Il leur offre un cadre propice pour développer leurs compétences en entreprenariat, innover et concrétiser leur projet », a-t-il dit. La ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi a, quant à elle, précisé que ce statut est « une opportunité pour les universités béninoises de jouer un rôle majeur dans la formation d’un capital humain de type nouveau. Ce statut offre ainsi aux étudiants la possibilité de concilier leurs études avec leurs projets entrepreneuriaux, tout en bénéficiant d’un accompagnement adapté ».

Entre les lignes : En offrant aux étudiants les outils et le soutien nécessaire pour développer leurs projets, cette initiative ambitionne de devenir une réponse pérenne à la question du chômage des diplômés, tout en contribuant au développement économique. Elle concerne les quatre universités publiques à savoir UAC, UP, UNA et UNSTIM. Le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Burkina se sont également inscrits dans cette dynamique.

Alban TCHALLA