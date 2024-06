Festival Zogben: Imelda Bada promet un événement majestueux du 02 au 04 Août à Houégbo-Agon

Visits: 1

La 4ème édition du festival international Zogben se déroulera du 02 au 04 août 2024 à Houegbo-Agon dans la commune de Toffo. À la faveur d’une conférence de presse tenue le jeudi 06 juin 2024 à Cotonou, la promotrice dudit festival, Imelda Bada a dévoilé le programme de cette riche rencontre culturelle.

Imelda Bada

Ce qu’il faut savoir: Le festival Zogben est une célébration annuelle de la diversité culturelle mettant en lumière les arts, la musique, la danse, la gastronomie et les traditions du Bénin et d’ailleurs. Son objectif est de promouvoir la compréhension et l’appréciation de la diversité culturelle en favorisant le dialogue et les échanges entre les différentes communautés. Il vise également à stimuler le tourisme culturel et à soutenir le développement économique des régions participantes. Après Cotonou, Bohicon, Oké-Owo, Imelda Bada a jeté son dévolu sur la cité historique des Houegbo- Agon. C’est donc cet arrondissement de la commune de Toffo, qui accueille l’événement autour du thème : Du culturel au cultuel: Les limites. Ainsi durant trois jours, cet événement d’envergure offrira une plateforme unique pour les échanges interculturels et la découverte de nouvelles perspectives.

Ce qui est prévu : A entendre la promotrice Imelda Bada, le festival Zogben offre un moment unique de partage d’expérience entre les personnes ressources et les festivaliers. Ainsi, plusieurs autres activités sont annoncées selon la présidente qui a mis les petits plats dans les grands pour une parfaite réussite de ce grand événement culturel.

Au menu, il est prévu une caravane de Toffo à Agon pour sensibiliser les populations, l’ouverture de la buvette du terroir avec Sobebra, le village de la restauration avec les mets typiquement béninois. Le festival sera aussi marqué par une causerie scientifique, des projections cinématographiques sur l’histoire de Houegbo Agon, des tableaux artistiques et culturels, des concours d’arts ludiques, des ateliers sur le Fa, la soirée de la flamme d’or et d’autres activités. Aussi plusieurs artistes et groupes folkloriques seront en scène pour émerveiller le public.

Que disent-ils : Pour Imelda Bada, le Benin regorge assez de potentiels et de potentialités qui méritent d’être explorés. C’est pour cela, elle invite chaque béninoise et chaque béninois à rejoindre sa mission qui est de promouvoir le patrimoine culturel et cultuel, matériel et immatériel du Bénin.

« Du gouvernement, passant par les institutions ou simplement en tant que citoyen, votre soutien est essentiel pour assurer le succès du Festival International Zogben. Je vous encourage donc à vous impliquer activement dans notre projet et à contribuer, à votre manière, à sa réalisation. Ensemble, nous pouvons faire du Festival International Zogben, un événement mémorable qui célèbre la richesse de notre héritage culturel et renforce les liens qui nous unissent en tant que Nation », dit-elle. Des invités d’honneur comme le promoteur de Vidéo Leader, Didier Toulassi, la représentante de Legend Communication, le Directeur de l’association Towana, Marcel Zounon et d’autres ont salué l’initiative de la présidente Imelda Bada et ont réitéré leur soutien pour la réussite de l’événement.

Assise A.