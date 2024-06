Enseignement supérieur: Une opportunité dévoilée pour sortir les jeunes du chômage

Visits: 1



Les étudiants n’étudieront plus dans la hantise du manque ou de la précarité de l’emploi. La ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi lance actuellement à l’université d’Abomey-calavi, l’initiative ”statut de L’étudiant-Entrepreneur”. C’est une Initiative internationale déployée dans neuf pays dont quatre en Afrique de l’ouest à savoir : le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina. Le Statut de l’étudiant-Entrepreneur est un régime spécial accordé aux étudiants désireux de développer une idée de projet ou de créer une entreprise durant leur parcours académique ou après l’obtention de leur diplôme. Ce statut offre un accompagnement personnalisé pour concrétiser les ambitions entrepreneuriales. Entre autres objectifs: développer la personnalité et les compétences des étudiants en communication et travail en groupe. Accroitre leur créativité, capacité d’innovation et les compétences entrepreneuriales.