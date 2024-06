Attaque terroriste  à Pendjari: Vlavonou rend hommage aux 07 vaillants soldats tués

Visits: 0

Dans un poste sur sa page facebook, Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale a rendu un vibrant hommage aux sept braves soldats béninois décédés, suite à une attaque terroriste survenue mardi dernier sur le parc national de la Pendjari. Lire ci-après l’intégralité de son message.

Mes chers concitoyens,

C’est avec une profonde tristesse et une vive indignation que j’ai appris l’attaque barbare survenue mardi dernier dans le parc national de la Pendjari, qui a coûté la vie à sept de nos vaillants soldats. Ces hommes courageux, en patrouille pour assurer notre sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ont payé de leur vie pour défendre notre patrie.

Au nom de l’Assemblée nationale et en mon nom personnel, j’exprime mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de nos héros tombés sur le champ d’honneur. Leur sacrifice ne sera jamais oublié et nous honorerons leur mémoire en poursuivant sans relâche la lutte pour laquelle ils ont donné leur vie.

À nos braves soldats qui continuent de défendre notre patrie avec courage et détermination, je veux dire ceci : Nous sommes fiers de vous. Votre dévouement et votre bravoure sont une source d’inspiration pour nous tous. Continuez à tenir bon, car le Bénin tout entier est derrière vous.

Ensemble, nous vaincrons le terrorisme et préserverons la paix et la sécurité de notre cher et beau pays.

Que Dieu protège le Bénin et ses soldats. 🙏🏾

#LGV