08 ans de réalisations du gouvernement: « Le bilan est élogieux », assure Rachidi Gbadamassi

Visits: 0

A l’occasion de la tournée gouvernementale de reddition de comptes à N’Dali ce jeudi 06 juin 2024, l’ancien député et membre du parti Bloc Républicain, Rachidi Gbadamassi a affirmé que « ce qui se fait aujourd’hui est meilleur par rapport à hier ». A cet effet, il a critiqué les initiatives précédentes sous le régime de Boni Yayi. « Nous devons faire le bilan comparé. Qu’est-ce qui a été fait par le passé, qu’est-ce qui se fait présentement ? Ce qui a été fait par le passé, c’est des poses de pierre sans lendemain. Ce qui a été fait par le passé, c’est la navigation à vue, c’est l’improvisation. Aujourd’hui, nous sommes passés de la maquette aux réalisations », a-t-il fait savoir. Il note un changement significatif sous la présidence du président Patrice Talon. « Le président Patrice Talon parle peu, mais agit beaucoup. Depuis 1960 à Parakou pour faire le scanner, il faut aller au Togo ou à Cotonou, aujourd’hui, Parakou bénéficie d’un scanner digne du nom. C’est à l’actif du gouvernement », a dit l’ex-député Rachidi Gbadamassi. Pour étayer son argument, il ajoute l’extension du secteur énergétique, l’investissement dans le secteur eau. Avec plus de 17 milliards de FCFA, les trois arrondissements de Parakou ont du château d’eau. C’est du concret. Concernant le projet asphaltage, 52 milliards de FCFA impactent effectivement les populations dans l’assainissement des trois arrondissements. « Quand vous prenez les cantines scolaires, il y a plus de 80% du taux de couverture. L’hôpital de zone de référence à Calavi. A Cotonou, des réalisations comme la présidence rénovée, le rétablissement de l’ancien pont, la statue de l’amazone, de Bio Guerra », précise Rachidi Gbadamassi. Pour lui, Talon a démontré qu’il est un panafricaniste en supprimant le visa aux ressortissants des pays voisins. « Le Bénin fait école dans le respect de la gouvernance dans la sous-région. Le bilan est élogieux avec également les hôpitaux d’Allada, Savè », a-t-il ajouté. Cependant, il observe une faille dans la communication politique du gouvernement. Ce qui aurait donné l’occasion à ses opposants de manipuler la perception publique. « Mais parce qu’ils ont fait économie de communication, les amis d’en face veulent retourner ça contre nous Nous allons en place notre dispositif de communication politique. Nous allons occuper le terrain. On ne se laissera plus abattre. Nous avons commis l’erreur d’être imprudent. Cette fois-ci, nous sommes éveillés », a-t-il laissé entendre.

A. T.