Suite à l’interpellation de 05 nigériens: Le Niger menace de fermer le pipeline

Suite à l’interpellation de cinq ressortissants nigériens par les autorités béninoises, le ministre nigérien de la Justice, Alio Daouda a réagi en menaçant de fermer le pipeline. Selon les explications du ministre Alio Daouda, ces personnes interpellées, sont des inspecteurs du pétrole qui devrait être embarqué. « Des équipes ont été arrêtées par l’armée. Ils ont pris leur téléphone. Ils sont partis avec eux. Nous ne savons même pas là où est-ce qu’ils étaient. C’est à minuit que nous avons eu de contact avec le Directeur Général de WAPCO qui m’a passé au téléphone la directrice générale adjointe. Je lui ai demandé : quelle était la situation ? Elle m’a rassuré sur le fait qu’ils n’ont subi aucune maltraitance, mais qu’ils attendent de voir ce qui va se passer. A partir de la nuit, on n’a plus vu ce qui s’est passé. On a dit qu’ils n’ont pas été arrêtés. Ils sont interpelés », a fait savoir le ministre nigérien, Alio Daouda. Face à cette situation, le Chef de l’État nigérien a émis des instructions fermes, donnant jusqu’à 17 heures pour que les Nigériens soient libérés et rétablis dans leurs fonctions d’inspecteurs de la cargaison. À défaut de cela, le Niger envisage notamment la fermeture du pipeline. « Toujours est-il qu’à l’heure où je vous parle, ils n’ont pas été libérés. Face à cela, le Chef de l’Etat nous a donné des instructions fermes. Si jusqu’à 17h aujourd’hui, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement. Ils ne sont pas remis dans leur fonction d’inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la situation initiale de pétrole. J’ai donc répercuté ces instructions au Directeur Général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « non seulement, le bateau ne pourra plus charger. On ne va plus envoyer notre pétrole dans le pipeline jusqu’à ce que les béninois décident de respecter leurs engagements et le partenaire chinois, les amène à respecter leurs engagements ».

A. T.