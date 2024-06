Eliminatoires mondial 2026/Bénin-Rwanda 1-0: Une première victoire pour les Guépards sous le coach Rohr

Visits: 13

Le Bénin et le Rwanda se sont croisés le jeudi 6 juin 2024, au stade Félix Houphouet Boigny de Côte d’Ivoire, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2026. Face à face à grands enjeux, côté béninois, ce match a été remporté par les Guépards sur la marque de 1-0. Cet unique but a été l’œuvre de Dodo Dokou qui a repris victorieusement du pied gauche, un corner de Jodel Dossou à la 37e minute du jeu. Avec ce succès, les Guépards qui ont proposé un jeu mieux élaboré en dominant la première partie puis les 25 premières minutes de la seconde mi-temps, se relancent dans ces éliminatoires. Ils totalisent désormais 4 points et refont ainsi leur retard sur leurs adversaires de la soirée les Amavubi du Rwanda, qui étaient jusqu’à cette journée, leaders du groupe.

Pour ce qui concerne le match, le Bénin aurait pu mener plus. Mais, les occasions obtenues avant l’ouverture du score et même après notamment les frappes de Jodel Dossou, Rachidi Moumini, Dodo Dokou (une tentative de lobe), de Junior Olaitan (qui a trouvé le montant) ont de précisions pour finir au fond des filets. De même, l’équipe aurait pu concéder l’égalisation. Mais le remplaçant de Saturnin Allagbé, Marcel Dandjinou, qui n’a pas eu grande chose à faire durant ce match, ceci, grâce à une discipline défensive de Mohamed Tidjani, Cédric Hountondji, Rachidi Moumini et David Kiki, sans oublier le travail abattu par les milieux de terrain Hassane, dodo Dokou et Sessi d’Almeida, a tout de même réussi à repousser la seule occasion franche des Rwandais. Ainsi, dans l’ensemble, les Guépards avec un Steeve Mounié dans le rôle du premier défenseur, Jodel Dossou qui semble retrouver ses jambes de 20ans et Junior Olaitan ont montré un meilleur visage.

Cette victoire est la toute première de l’équipe dans ces éliminatoires et par la même occasion la toute première sous le coach Gernot Rohr. Il faut d’autres pour démontrer qu’elle n’est pas le fruit du hasard. Alors, la prochaine sortie toujours pour le compte de ces éliminatoires contre le Nigéria s’annonce palpitante. Elle sera le moment pour les Guépards de prouver qu’ils savent s’adapter aux clients. Rendez-vous le 10 juin 2024, toujours au stade Félix Houphouet Boigny, pour le découvrir.

Anselme HOUENOUKPO