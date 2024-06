Développement de solutions: SIRAGA forum 2024 édifie des acteurs sur les avantages de la télémétrie

Visits: 0

Au vu des avantages que présente la ‘’télémétrie’’ dans le développement que ce soit des entreprises industrielles ou des grands travaux et autres, la troisième édition du Symposium International sur la Robotique et l’Analyse Géospatiale en Afrique (SIRAGA FORUM) s’est saisie de l’enjeu pour aguerrir les acteurs. C’était au cours d’un symposium tenu le mardi 04 mai 2024 à Golden Tulipe, Cotonou et qui a réuni des industriels, des enseignants-chercheurs, des hauts responsables de l’armée, des décideurs, plusieurs représentants du corps diplomatique etc.

Le présidium de l’ouverture des travaux

« Application de la télémétrie dans le développement industriel et le développement des infrastructures et grands travaux », la « capitalisation de finance dans un modèle de partenariat publics », la « formation et recherche en télématique » etc. C’est entre autres les thématiques des panels qui ont fait l’objet des discussions. A la suite de l’allocution de bienvenue du Directeur scientifique de ce symposium, le Professeur Ezinvi Baloïtcha, le président du SIRAGA, Adewale Collé, a présenté l’état des lieux au Bénin dans le domaine de l’industrie spatiale et géospatiale. « On a décidé d’ouvrir les publications. Il faut qu’à la fin de cette année, on ait de nouveaux produits », fait-il savoir avant d’ajouter : « cette année, nous avons évolué avec l’élargissement du port de Cotonou. Grâce à un programme, nous avons pu faire la cartographie souterraine depuis la création du port jusqu’à aujourd’hui. Avec Bénin Terminal, nous sommes dans la détection des réseaux ». Selon ses explications, le monde d’aujourd’hui est un monde précision. « La précision dans l’industrialisation, la production et l’optimisation nécessite une technologie qui nous permet d’avoir des marges d’horaire qui sont faibles. Comme c’est des marges d’horaire qui sont faibles, il faudrait avoir un système de calcul des développements de solutions qui permet d’utiliser par exemple la logistique, le transport, l’agriculture », a-t-il dit. Animant le premier panel sur l’« application de la télémétrie dans le développement industriel et le développement des infrastructures et grands travaux », François Gnonlonfin a souligné qu’il s’agit d’une innovation qui « apporte beaucoup de solution et de sécurité dans le travail. Avec la télémétrie, il y a une flexibilité dans le traitement des résultats, la sécurité du personnel etc. ». Il faut noter que SIRAGA forum fédère plusieurs laboratoires de recherche, organisations et institutions. Il présente des solutions, opportunités et perspectives visant à améliorer et à contribuer au développement économique dans des domaines régulièrement identifiés. A cette édition, SIRAGA a réuni une cinquantaine d’industries divisés en deux sessions. Une session qui a réuni les Chefs d’entreprise et une autre qui réunit tous les responsables de l’armée. La 1ère édition a été l’année de démonstration avec les universités. Plusieurs chercheurs étaient réunis dans le domaine de l’analyse géospatiale. L’objectif était de faire la démonstration des applications et tout ce qui est industriel. Depuis cette première année, SIRAGA forum a évolué dans le développement de la robotique et du développement du partenariat avec des industries au Bénin, Nigeria, RDC et dans la sous-région.

