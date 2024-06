5ème édition de l’Africa Ports Forum: Bénin Terminal et AGL Bénin engagés pour l’avenir des ports en Afrique

Visits: 0

Les filiales d’Africa Global Logistics (AGL), AGL Bénin et Bénin Terminal étaient à la 5ème édition de l’Africa Ports Forum pour discuter de l’avenir des ports en Afrique. Organisé par One Africa Forum, l’évènement a eu lieu les 28, 29 et 30 mai 2024 au Novotel Orisha Cotonou Hôtel.

Ce qu’il faut retenir : « Ports africains du futur : catalyseurs du dynamisme et d’intégration ». C’est sous ce thème qu’a été placée la 5ème édition de l’Africa Ports Forum, qui a rassemblé divers investisseurs privés, des institutions financières internationales et autorités publiques nationales. Au total, quatre panels de discussion ont marqué l’événement. Le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture a animé le panel sur le “Développement, extension et modernisation des ports africains”. Dans son intervention, il a souligné la nécessité de partenariats public-privé optimisés pour financer la modernisation des ports africains. Il a également abordé les stratégies de planification urbaine, les processus de décarbonation et les initiatives du groupe AGL, notamment le label « Green Terminal » certifié par Bureau Veritas. L’AGL est engagé dans l’amélioration de la connectivité et le développement d’un écosystème logistique durable en Afrique.

Que disent les acteurs : Selon les explications du président de One Africa Forums, Hassan M. Alaoui l’Africa Ports Forum est un catalyseur de changement pour le secteur portuaire africain. « C’est l’occasion de transformer nos défis en opportunités et de construire un avenir portuaire et maritime plus brillant pour l’Afrique », a déclaré Hassan M. Alaoui. En tant que partenaire logistique de l’Afrique, AGL s’engage à améliorer la connectivité, à stimuler le commerce intra-africain et à favoriser un écosystème logistique durable. « Nous sommes fiers d’avoir activement participé à ce forum dédié aux ports en Afrique, particulièrement ici à Cotonou, au Bénin, pays qui nous a fait confiance pour la modernisation et le développement du terminal à conteneurs du port de Cotonou que nous opérons. », a dit le Directeur Général de Bénin Terminal, Fabrice Ture.

Vue partielle des participants au Forum

A en croire le Directeur Général du Port Autonome de Cotonou, Bart Van Eenoo, cette cinquième édition est capitale. « L’Edition 2024 touche un sujet majeur, les ports africains du futur. Ce thème intéressant fait écho à l’ambition du Port Autonome de Cotonou de devenir un port moderne et résilient, pour satisfaire les attentes des différents acteurs du commerce international. », fait-il savoir.

A propos d’AGL au Bénin : AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 21 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain.