Tournée gouvernementale de reddition de compte: Le gouvernement s’imprègne des difficultés à Malanville

Visits: 1

Ce qu’il faut savoir : Après Kandi et Karimama, le tour de la commune de Malanville d’accueillir, le dimanche 2 juin 2024, la délégation gouvernementale dans le cadre de la tournée de reddition de compte aux citoyens. Dans cette délégation, dirigée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou, figuraientégalement plusieurs autorités politiques et administratives. On retrouvait notamment le Préfet Ahmed Bello KY-Samah, les députés comme Sabi Mohamed Djimilatou, Nassirou Bako Arifari, Amadou Djibril Labiou, SinaOuningui Bio GounouSina, SabiYoSanni Innocent, le Maire de Kandi, Zinatou Saka OsséniAlazi, le maire de Banikoara et le maire de Malanville, GadoGuidami. L’objectif de cette rencontre, similaire aux étapes précédentes, était de faire le point sur la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement du Président Patrice Talon dans les domaines clés affectant directement la vie quotidienne des citoyens, et de recueillir leurs préoccupations afin d’y apporter des réponses. Cette tâche a été assumée par le Ministre Alassane Seidou, mettant particulièrement en avant les réalisations dans les secteurs de la santé, de la sécurité, de la formation technique et professionnelle, de l’agriculture, des infrastructures et des transports, pour n’en citer que quelques-uns.

Que disent-ils : L’étape de Malanville a été fortement marquée par la crise économique découlant de la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le Niger. Au cours des discussions, le Maire GadoGuidami a souligné que le marché de Malanville, deuxième marché de classe internationale au Bénin après celui de Dantokpa, est à l’arrêt depuis la fermeture des frontières avec le Niger, entraînant d’importantes pertes pour les transporteurs, les commerçants et la municipalité.

Face à cette situation, alors que certains participants à la séance de reddition de compte proposent la réouverture des voies fluviales du côté béninois en attendant une solution pour la réouverture des frontières terrestres avec le Niger, le Maire GadoGuidami suggère plutôt à la délégation gouvernementale l’ouverture d’un autre corridor qui permettrait au marché de Malanville de reprendre son souffle. Il s’agit du corridor Cotonou-Madécali-iloua pour accéder au Nigéria. De son côté, le député Nassirou Bako Arifari, parmi plusieurs sujets abordés, a mis en lumière les tracasseries policières subies par les citoyens transportant des sacs de vivres à l’intérieur de Malanville depuis la fermeture des voies fluviales. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou, prenant pleinement conscience de l’importance stratégique de Malanville et des préoccupations des habitants, promet de rendre compte au Chef de l’État. Cependant, en ce qui concerne les tracasseries policières sur le transport des vivres à l’intérieur de Malanville, le Ministre a été catégorique. Aucune instruction n’a été donnée pour arrêter des sacs de vivres à l’intérieur de la ville, mais plutôt en bordure du fleuve. Il s’engage à sensibiliser les responsables de la sécurité dans la région pour mettre fin à ces actes, afin que Malanville, résiliente, puisse traverser cette crise et restaurer sa réputation d’antan.