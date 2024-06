Sociétas: Pourquoi les mères célibataires sont si nombreuses ? Des témoignages poignants

Visits: 0

Nombreuses sont aujourd’hui des femmes qui, après une expérience de la vie en couple, se retrouvent seules avec à charge la gestion de leurs enfants. Qu’est-ce qui peut être à la base de cette situation que traversent plusieurs femmes ?

Votre rubrique Societas en parle avec certains citoyens béninois qui ont bien voulu se prononcer sur la question. Lisez les raisons qu’ils évoquent.

Hounnon Edessoun, prêtre de fâ à Godomey

«Il y a certains hommes mariés qui mènent une vie de débauche»

Sur le sujet que vous traitez, d’abord laissez moi vous dire que c’est un constat réel. Les femmes célibataires avec enfant sont nombreuses aujourd’hui dans notre pays. Mais ce n’est pas dans tous les cas la fautes de ces dernières. Il y a donc plusieurs causes.

Vous savez, au temps des anciens, pour se marier, on consulte le fâ. On suivait la prédication de l’oracle. Et c’étaient les parents des deux enfants (le garçon et la fille) qui faisaient cette vérification pour voir si cette union ne souffrira de rien. De nos jours, beaucoup ne s’adonnent plus à cette manière de faire. Ils ont abandonné cette pratique de notre coutume au profit des procédés d’autres civilisations. Ce qui fait que très vite, les couples se forment comme ça et comme on ne sait rien et on n’a rien fait pour prévenir les mauvais temps, les séparations interviennent. D’un autre côté, le phénomène est dû à l’ambition démesurée de certaines femmes. Elles veulent avoir tout de suite les mêmes biens que le couple voisin a. Or, la richesse n’est pas attribuée à tout le monde au même moment. C’est à dire qu’elles ne veulent pas attendre leur tour et commencent par poser des actes qui les font sortir de leur couple entraînant une séparation avec leurs maris alors qu’ils ont déjà des enfants.

L’autre chose, il y a le fait que certains hommes bien qu’étant mariés mènent une vie de débauche et ne se préoccupent pas de quoi leurs femmes et enfants se nourrissent. Pour eux, c’est comme si ces foyers qu’ils ont construit n’existent pas. Dans ce cas, les femmes étant obligées de survivre avec leurs enfants, décident de se mettre à l’écart de ces hommes quand elles ne voient pas d’amélioration.

L’autre chose qui est à la base de ce phénomène, est la haine, la sorcellerie que développent certaines sœurs envers leurs semblables dans certaines familles. Elles combinent, conspirent au point de détruire le foyer de leurs sœurs parce qu’elles ne veulent pas la voir heureuse au foyer. Ce qui cause encore cette situation, c’est l’abandon des femmes par certains hommes qui sont à la recherche du gain facile en s’accrochant à de femmes qui sont riches et qui sont à la recherche d’homme. Mais ce qui est primordial et nécessaire, pour moi Hounnon Edessoun, il faut que les personnes qui veulent être vraiment ensemble consultent le fâ pour voir réellement si elles sont compatibles ou fassent beaucoup de prières afin de tomber sur celui ou celle qui est compatible avec elles. C’est pourquoi j’invite ceux qui veulent bien à me contacter au 0022990940202.

Barnabé Mahussé

« Certaines découvrent la face cachée de leur copain… ».

« Pour ma part, sans porter de jugement particulier à un humain comme moi, je dirai simplement que le nombre élevé de mères célibataires est dû à leur volonté. Oui. C’est parce qu’elles l’ont voulu qu’elles sont devenues malheureusement mères célibataires. Entre autres facteurs qui peut être à la base, c’est le manque de soumission, la pauvreté, l’adultère, l’envie démesurée et tutti-quanti. C’est une question paradoxale. Je finirai pour dire que certaines d’entre elles ont découvert la face cachée de leur copain entre-temps… »

ADJAKA Fernande, Mère célibataire

« Le viol peut être à la base »

Ce que j’ai à dire à propos du sujet, c’est que le viol peut être à la base de cette situation. Ainsi le manque de moyen est une cause. Il y a d’autres causes mais pour moi c’est le viol en particulier.

LISSASSI Viviane – coiffeuse

« Les femmes qui ont trop souffert s’en vont »

“Les hommes sont parfois à la base de ce problème; mais les femmes aussi quelquefois. Par rapport aux femmes, lorsqu’elles sont en couple et qu’elles pensent que le monsieur n’est plus capable de subvenir à leurs besoins, elles le laissent. Car ce qui est au dehors est mieux à leurs yeux. Les hommes eux, sont parfois incapables de s’occuper de leurs femmes. Les femmes qui ont trop souffert s’en vont et chacun prend son chemin”.

VIOUNKOU Christian, soudeur

« E lles n’aiment pas la souffrance »

D’un côté, ce sont des ambitions démesurées des femmes qui les poussent à ce stade, l’impatience aussi. Parfois elles se font des idées très bizarres. Elles ont l’impression que tu as d’argent en cachette et tu refuses de subvenir à leurs besoins. Elles détestent le pire, elles n’aiment pas la souffrance, alors qu ‘après la pluie vient le beau temps. Quand ça ne va pas, elles ne veulent pas comprendre. Elles se croient plus malignes et plient bagage. D’autre part, les hommes sont aussi à la base de ça. Certains hommes sont irresponsables ou mal éduqués et maltraitent les femmes.

