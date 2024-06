Rollers Sports/64e Challenge Cotonou Skating: Belle prestation des athlètes béninois, Julien Minavoa salue les efforts de la fédération

Visits: 0

La 64e édition du Challenge Cotonou Skating qu’organise la fédération béninoise de rollers Sports s’est tenue le 2 juin 2024, à Cotonou, précisément à Agontinkon. Ce nouveau rendez-vous fixé aux athlètes de la disciplines s’est déroulé devant le président du comité national olympique (Cnos Ben), Julien Minavoa. A l’arrivée, il y a eu des confirmations mais également des révélations. De quoi réjouir le président de la fédération de rollers sports, Marius Tchibozo et le président du Cnos ben qui dans ses propos salue le travail que réalise la fédération pour disposer d’athlètes vraiment aptes pour défendre les couleurs du pays partout. «Le rollers sports fait partie des sports générés par le comité olympique. C’est l’un des sports derrière lesquels le Comité olympique ne veut rien économiser en termes de soutien », a d’abord informé le président Minavoa heureux de voir plusieurs jeunes compétir et d’autres qui montrent leur intérêt à la discipline. «Cela nous prouve que le comité olympique ne s’est pas trompé », a souligné le président avant de dire «ce qui me fait encore plus plaisir, c’est que la fédération de rollers sports a compris qu’elle pouvait sortir des installations du stade Général Mathieu Kerekou ». Il a ensuite salué la performance du jeune Mohamed Demba Diallo qui est venu en tête de sa course devant le Nigérian champion d’Afrique de la catégorie. «Avec notre athlète qui est arrivé devant le Nigéria, je pense qu’il y a de quoi nous réconforter. Aujourd’hui le Bénin va bien. Et je pense que la Côte d’Ivoire sait ce qui l’attend en matière de Rollers. Nous avons les champions d’Afrique et c’est pour cela que d’autres pays viennent se mesurer à nos athlètes en roller ». pour le président de la fédération, Marius Tchibozo, la fête a été belle, surtout avec la présence des athlètes Nigerians venus jauger leur niveau. Revenant sur la victoire de Mohamed Demba Diallo, il a fait savoir que c’est une bonne revanche pour lui. « Et cela nous permet de savoir qu’il s’améliore bien surtout qu’il y a les championnats d’Afrique qui arrivent », a-t-il souligné. D’ailleurs, nous avons toujours eu de bons athlètes pour les joutes internationales.

Grosse attraction de cette soirée, Mohamed Demba Diallo, vainqueur chez les seniors a déclaré «j’ai eu cette victoire au bout d’une lutte acharnée. Cette course était un peu spéciale. Lors des championnats d’Afrique de 2021 au Bénin, le Nigérian avait pris le dessus. Il m’avait battu. Cette fois-ci, j’ai mis toutes les chances de mon côté pour relever le défi de le battre. Je peux dire maintenant que j’ai passé un cap. Ce qui me reste maintenant c’est de me préparer encore et encore pour les championnats d’Afrique et les championnats du monde ».

Selon le chronogramme du comité d’organisation, le Challenge Cotonou Skating revient dans deux semaines. Et cette fois-ci, c’est l’équipe de la Côte d’Ivoire qui viendra se jauger aussi.

Anselme HOUENOUKPO