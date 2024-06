Politique nationale: Azannaï fait des révélations sur ce qui  divise l’opposition

Visits: 4

Dans le cadre d’un échange avec les populations le 26 mai 2024 à Glazoué, le président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Azannï a révélé les divergences persistantes au sein de l’opposition sur les stratégies à adopter face au pouvoir. A l’en croire, il s’agit du « refus pour l’engagement et la sincérité en faveur de l’intérêt général », qui a démobilisé les forces de l’opposition en faveur du régime de la ‘’rupture’’.

Ce qu’il faut comprendre : « Ce qui m’oppose à eux, c’est des questions de stratégies pures. Ils sont dans l’erreur : Les Démocrates et les FCBE ». C’est en ces termes que le président de Restaurer l’Espoir, Candide Azannï s’est exprimé au cours d’une rencontre politique avec ses militants dans les Collines. Il a déploré la question du pouvoir politiques et des intérêts qui ont pratiquement fait échouer l’opposition. Par exemple sur la libération des leaders politiques emprisonnés, les élections avec la participation de tous les partis politiques etc. « Si moi et Yayi, on doit se rassembler pour être contre Talon, on doit s’asseoir pour en discuter. Il ne faut pas confondre les luttes », fait-il savoir. Selon les explications de Candide Azannï, Boni Yayi entre temps avec son parti FCBE avait exprimé son refus de se plier aux exigences auxquelles doit faire face l’opposition, mettant en avant sa stratégie de négociation.

Ce qu’il dit de Yayi : « Quand Talon a commencé ses manœuvres, j’ai rassemblé eux tous pour leur dire que personne n’ira aux élections. La seule condition pour gagner, c’est de tuer nos égos et nos logos. Alors Boni Yayi est allé dire à Savè que l’unité de l’opposition oui, mais au sein de la FCBE. J’ai refusé d’adhérer », révèle Candide Azannaï, avant de poursuivre, « Soumanou Djemba, Théophile Yarou, je leur ai dit en 2019, que FCBE n’aura pas de quitus pour aller aux élections. De ce fait, j’ai proposé : est-ce qu’ils acceptent de s’allier avec Restaurer l’espoir ? Après, ils ont dit que Boni Yayi a accepté mais que de faire un papier. J’ai dit bon, nous on ne veut pas faire le papier. Eux-mêmes, ils vont faire ce papier, ça ne me gêne pas. Quand on a fini toutes ces étapes, Yayi a dit que je signe d’abord. Ce que j’ai refusé pour dire que sans sa signature, je ne vais pas le faire parce que je le connais. Alors qu’on avait refusé de donner le récépissé aux partis FCBE et USL. Ils n’ont pas signé le papier jusqu’à cela est tombé dans les mains des autres. C’est là que la question du certificat de conformité est sortie. Quelle confiance, je dois avoir envers ceux-là ? ».

Entre les lignes : Il a également critiqué l’approche de l’opposition, accusant les Démocrates et les FCBE de se tromper de stratégie en cherchant à négocier avec Talon plutôt que de mobiliser le peuple. « Ce n’est pas moi qui ai dit à Yayi de démissionner de la FCBE. Je les ai prévenus qu’on ne fait pas une élection avec un dictateur. On parle au peuple. C’est le peuple qui règle le problème du dictateur », précise-t-il. L’autre chose, suivant ses propos, c’est que ces partis veulent aller aux élections alors qu’il y a le parrainage. « Je disais qu’ils ne peuvent pas trouver le parrainage. Là, ils ont dit que je suis le plan B de Talon. Après avoir fait le désordre de 2019, 2020 et 2021 en refusant de suivre les consignes, ils sont allés à la célébration de la fête de l’indépendance le 1er août 2022. Pendant ce temps, Aïvo et Reckya sont en prison. C’est ce qui m’oppose à eux. C’est des questions de stratégies pures. Ils sont dans l’erreur : Les Démocrates et les FCBE », a-t-il expliqué aux populations.

Quid du code électoral : Candide Azannaï pense que cette loi récemment votée ne doit pas être la priorité de l’opposition. De son point de vue, il faut plutôt viser l’état de la démocratie. « Personne ne doit parler du code avec Talon. Ce dont, on doit parler, c’est l’état de la Démocratie. Si le code est comme ça, Talon va être admis. Le contraire, c’est de casser son pouvoir ou l’aider à se casser. Il faut miser sur l’ensemble du peuple et ceux qui vont quitter son pouvoir. Sans ça, Talon va s’ériger en roi », souligne l’opposant. Il dénonce le financement des partis politiques dont bénéficie Les Démocrates. « Les Démocrates sont dans le faux. Leur problème, c’est de s’approcher de la mangeoire. Des centaines de millions, Les Démocrates prennent chez le gouvernement. Je suis l’un des hommes politiques le plus actif qui n’utilise pas l’argent de l’Etat. Les Démocrates ont accepté cela », a-t-il dit avant d’ajouter : « Depuis que j’ai démissionné du poste de ministre, je n’ai plus de nouvelle de Talon. Je n’ai fait aucun faux depuis le début de mon parcours d’acteur politique. Dans la République, il n’y a pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques ».

A. T.