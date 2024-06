CIFAF: Les avocats francophones en formation pour trois jours à Bangui

Visits: 0

Le Centre International de Formation des Avocats Francophones (CIFAF) organise du 5 au 7 juin 2024 une session de formation continue dans la salle de conférence de l’hôtel Kitika à Bangui (Centrafrique). L’objectif pour les participants notamment les acteurs du monde judiciaire (magistrats, notaires, avocats, huissiers de justice, officiers de police judiciaire) est de réfléchir, d’analyser et d’échanger ensemble pour approfondir leurs connaissances et leurs savoirs. Ladite session de formation est axée sur des thématiques telles que : les lanceurs d’alerte, la défense des Droits de l’Homme et la protection des Droits de l’enfant. Ces thématiques sont déclinées en plusieurs modules, savoir : Panorama de l’activité des lanceurs d’alerte en Centrafrique : mesures de sécurité spécifiques ; Effectivité de la défense des lanceurs d’alerte ; Protection et défense des lanceurs d’alerte : le rôle de l’avocat et sa déontologie ; Mécanismes et instruments nationaux de protection des défenseurs des Droits de l’Homme ; Effectivité de la défense des Droits de la femme : réparation ; Cadre juridique de la protection des Droits de l’enfant ; Rôle du juriste dans la protection des Droits de l’enfant. Ces différents modules sont animés par des formateurs expérimentés spécialistes de ces questions. Certains sont avocats, d’autres des experts ou encore de Hauts Fonctionnaires, des juristes-chercheurs.

A en croire le president du CIFAF, Me Jacques Migan,la formation n’est jamais achevée, le droit étant lui-même en constante évolution. Pour lui, ladite formation permet de satisfaire leur curiosité pour saisir l’évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd’hui et les nouveaux marchés du droit. « Le monde dans lequel nous évoluons est sujet à des transformations à un rythme soutenu.

Il est donc évident qu’au niveau professionnel, nous devons être capables, de nous conformer sinon de nous adapter en permanence aux nouvelles exigences de notre époque et de répondre avec célérité et efficacité aux demandes de nos clients : qu’il s’agisse des entreprises, des institutions ou des particuliers », a-t-il fait savoir.

Il faut noter que le CIFAF organise chaque année depuis 24 ans plusieurs sessions de formation initiale et continue s’adressant à tous les juristes, qu’ils soient, professionnels, juristes d’entreprise ou du service public aussi bien dans les divers pays d’Afrique francophone, qu’en Amérique comme à Haïti et en Europe (Suisse, Belgique).

Assise A.