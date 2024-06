40ème édition de la Journée Nationale de l’Arbre: L’Uac s’engage pour la biodiversité et l’innovation 

Visits: 0

Comme sur toute l’étendue du territoire, l’Université d’Abomey-Calavi a célébré, le samedi 1er juin 2024, la 40ème édition de la Journée Nationale de l’Arbre. C’était non seulement l’occasion de reboiser le jardin botanique et zoologique, mais également en promouvant le talent des écoliers de la commune d’Abomey-Calavi engagés pour l’environnement.

Mise en terre de plants par les autorités

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a marqué de manière significative la Journée Nationale de l’Arbre. Pour le compte de cette commémoration, elle a choisi de mettre en jeu le talent des écoliers de la commune d’Abomey-Calavi, en les impliquant dès le bas âge dans la préservation de l’environnement. Placée sous le thème “Restauration des Forêts et Innovations”, cette journée a mis en compétition plusieurs écoliers venus de différentes écoles pour des déclamations poétiques. L’évènement a été honoré par la présence de personnalités éminentes, dont le Vice-Recteur de l’UAC, Nelly Kelome, le Maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, ainsi que le Directeur du jardin, le Dr Hospice Dassou. Au cours de cette journée spéciale, plusieurs activités ont été organisées pour marquer l’importance des arbres dans l’écosystème. Des séances de plantation d’arbres ont été organisées, permettant ainsi aux participants de contribuer activement à l’expansion de la couverture forestière. Après les mots de bienvenue du Directeur du jardin, le Dr Hospice Dassou, le Vice-Recteur, Nelly Kelome a souligné l’importance que l’université accorde à la sensibilisation et à l’action concrète en faveur de la préservation de la nature. « En tant que porte du savoir, l’Université d’Abomey-Calavi produit de nombreux connaissances et technologiques qui doivent être mises à contribution pour cette restauration », a-t-elle dit. Au nom du recteur, il a invité les acteurs à travailler et à intégrer ces connaissances et innovations dans la politique nationale. Le Maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou s’est réjoui et dit soutenir fortement cette initiative. Car, la ville d’Abomey-Calavi, lauréate par le passé de prix de la ville verte francophone, veut se positionner au premier rang des villes vertes. « Cette journée est une occasion pour célébrer la nature et prendre conscience de l’importance de l’arbre dans notre environnement. C’est une opportunité de sensibiliser les populations et surtout les enfants », a fait savoir le Maire qui note que les arbres contribuent à la purification de l’air, à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre l’érosion des sols. Il faut dire que le Jardin Botanique et Zoologique de l’UAC, cadre idéal pour cette célébration, a offert un espace propice à la contemplation de la biodiversité végétale et animale, tout en servant de lieu de sensibilisation et d’éducation environnementale. Faut-il rappeler, l’année dernière l’Uac a réfléchi sur la conservation des forêts reliques à l’occasion de cette célébration.

Alban TCHALLA