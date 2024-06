30ème Assemblée régionale Afrique de l’APF: Vlavonou parle de l’importance  de la diplomatie parlementaire 

Visits: 1

De quoi s’agit-il: La ville de Yaoundé au Cameroun a accueilli du 28 au 29 mai 2024, la 30ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). La rencontre a rassemblé 150 participants venant des Parlements du Bénin, du Cameroun, du Cap Vert, de la République Centrafricaine, du Congo Brazzaville , de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Mali, du Maroc, de l’île Maurice, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad, de la Tunisie, de la région Europe et du Parlement panafricain. La délégation béninoise a été conduite par le Président Louis GbèhounouVlavonou. A l’entame des interventions, Hilarion Etong, Premier Vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun et Président de la section camerounaise de l’APF a fait la genèse des actions principales menées depuis plusieurs années par son pays au sein de l’APF. Il n’a pas manqué de renouveler l’engagement du Cameroun qui demeure attaché aux valeurs que prônent la Francophonie en général et l’APF en particulier. C’est par le discours de Djibril CavayeYeguié, Président de l’Assemblée nationale du Cameroun que la cérémonie d’ouverture a pris fin. Il a pour la circonstance félicité l’APF pour ses actions au bénéfice des peuples qu’elle représente. Il a également rappelé la nécessité pour les Parlements nationaux d’agir au sein des organisations interparlementaires à travers les coopérations bilatérales et multilatérales.

Ce qui a été fait: Plusieurs communications ont meublé les travaux de cette 30e Assemblée régionale Afrique de l’APF. Outre la présentation du rapport d’activités de la Zone Afrique, les participants ont suivi le rapport d’activités de la Zone Europe. Les autres communications ont porté sur : « Le recours au dialogue politique et le renforcement des institutions étatiques », présentée par Samuel Nguembock, Docteur en science politique et enseignant permanent à l’Institutdes relations internationales du Cameroun ; «La diplomatie parlementaire : quelle utilité pour l’Afrique Francophone ? », présentée par Jean Louis AtanganaAmougou, Professeur de droit public et de relations internationales à l’Institut des relations internationales du Cameroun. A l’issue des débats qui ont suivi ces communications, les participants ont réaffirmé l’importance et la vertu du dialogue politique qui devrait être sincère, objectif, transparent et inclusif et gage de protection et de stabilité du climat social.

Que retenir des décisions prises: La séquence sur les situations politiques et sociales dans l’espace francophone africain a permis d’entendre les représentants des pays en situation de transition politique. D’autres situations politiques dans l’espace francophone africain ont également été examinées. Après examen des situations, l’Assemblée a noté les bonnes dispositions et les améliorations dans les pays concernés pour la marche progressive vers le retour à l’ordre constitutionnel durable. Elle a manifesté sa vive préoccupation face aux crises de toute nature en encourageant le maintien du dialogue constructif avec tous les acteurs essentiels ; montré son engagement à contribuer à l’amélioration des mécanismes de vigilance démocratique, initiée par les instances de l’APF, marquée par plus de solidarité à l’endroit des pays en difficulté. L’Assemblée a également relevé la nécessité de réserver un espace de concertation pour les femmes et les jeunes en marge des assemblées régionales et enfin marqué tout son soutien au Gabon pour sa réintégration à l’Union africaine.

Des réformes approuvées : Pour améliorer le fonctionnement de l’APF en Afrique, l’Assemblée a décidé de poursuivre la révision des Statuts de la région Afrique dont les résultats des réflexions devront être présentés à la prochaine Conférence des Présidents et à l’Assemblée régionale, en confiant la responsabilité à la section gabonaise. Elle a aussi décidé de procéder à la réorganisation des postes de responsabilité dans les instances de l’APF en attribuant, à l’unanimité des sections présentes, le poste de futur Président de l’APF, au Président de la section camerounaise, Hilarion Étong, Premier Vice-président de l’Assemblée nationale du Cameroun, lors de la 49e Session plénière, prévue les 8 et 9 juillet 2024, à Montréal au Canada.

Par ailleurs: En marge des travaux, les Chefs des délégations ont été reçus en audience par le Président de l’Assemblée nationale du Cameroun. Au cours de cette audience, le Président Louis GbèhounouVlavonou a, au nom de ses collègues, remercié la section camerounaise de l’APF pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé depuis l’arrivée des diverses délégations. Il a ensuite mis un accent particulier sur l’importance de la diplomatie parlementaire en Afrique. Pour le Président Vlavonou, cette synergie d’action induite par la diplomatie parlementaire doit consolider davantage les peuples et contribuer au règlement d’un certain nombre de situations qui peuvent être évitées en Afrique.