Supposée présence de bases militaires françaises au Bénin: Des révélations sur les manœuvres de “manipulations” de Niamey

Ce sont les autorités nigériennes qui ont informé Kèmi Séba de la pseudo-existence de bases militaires françaises au Bénin. Dans une vidéo postée ce dimanche 2 juin 2024 sur sa page Facebook, l’activiste a expliqué comment il a eu cette information qui défraie encore la chronique.

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes persiste et maintient ses propos liés à la présence de militaires français sur le sol béninois. Invité par les autorités nigériennes, Kemi Seba explique avoir plaidé pour la réouverture des frontières, mais s’est dit heurté à un refus catégorique basé sur des renseignements militaires nigériens. Selon lui, « les éléments qu’ils (les dirigeants nigériens) ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d’autres services de renseignement, corroborent le fait que le territoire béninois sert de base arrière aux autorités françaises ». Deux fois au moins en dix minutes environ, Kemi Seba a insisté sur le fait que ces informations « sensibles » auxquelles il a eu accès et dont il a fait cas ne viennent pas de son imagination, mais émanent des autorités nigériennes. Il a souligné qu’elles lui ont été directement transmises par des figures importantes du gouvernement nigérien, notamment le porte-parole, le Colonel Amadou Abdramane, et le Premier ministre, Mahamane Lamine Zeine. Il affirme avoir consulté en détail les données en leur possession, décrivant une situation où des « membres de la DGSE se sont installés du côté de Kandi… ».

Face au démenti du gouvernement béninois, Kemi Seba maintient sa version, insistant sur l’origine et la gravité des informations qu’il partage, et dit espérer une future résolution des tensions entre les deux pays. Mais pour le moment, les informations qui sont distillées par l’activiste ne sont corroborées par aucun fait réel, aucune photo, aucune vidéo, aucune localisation précise.

Voici à quoi ressemble une base militaire

Il n’y a pas de bases militaires étrangères à ce jour au Bénin, et Fiacre Vidjingninou, PhD en sociologie des questions militaires, en est convaincu. À travers une réflexion, le spécialiste offre une description détaillée des éléments typiques d’une base militaire. Ces installations aussi complexes qu’organisées, sont, selon les autorités nigériennes, une cause principale de leur décision de fermeture des frontières avec le Bénin. Fiacre Vidjingninou décrit ici ce qu’on peut réellement considérer comme une base militaire. Lisez plutôt.

Je reste très embêté de devoir faire ici des exposés qui habituellement étaient proposés aux élèves officiers d’active dans les académies militaires. Puisque les personnes payées pour le faire le font moyennement, je me propose de vous reproduire ici en français facile, un gros dessin. À quoi ressemble une base militaire ? :

Une base militaire est une installation complexe et bien organisée qui sert de centre d’opérations pour les forces armées. Voici une description détaillée des éléments typiques que l’on pourrait trouver dans une base militaire :

1. Entrée et Contrôle d’Accès

1.1. Portes d’Entrée Sécurisées

– Postes de garde avec personnel de sécurité.

– Contrôles d’identité et inspection des véhicules pour assurer la sécurité.

1.2. Clôtures et Barrières

– Clôtures hautes et barbelés pour empêcher les intrusions.

– Systèmes de détection et de surveillance, tels que caméras et capteurs de mouvement.

2. Zones Résidentielles

2.1. Logements pour le Personnel

– Quartiers pour soldats, officiers et leur famille.

– Différents types d’hébergements allant des dortoirs aux maisons individuelles.

2.2. Installations de Bien-Être

– Salles de sport, piscines, terrains de sport pour les loisirs.

– Centres communautaires et clubs pour activités sociales et culturelles.

3. Infrastructures de Commandement

3.1. Centre de Commandement

– Bureaux pour les officiers supérieurs et les équipes de commandement.

– Salles de réunion équipées de technologies de communication avancées.

3.2. Salles de Briefing

– Espaces dédiés aux réunions opérationnelles et aux séances d’information.

4. Zones de Formation

4.1. Centres de Formation

– Salles de classe pour l’instruction théorique.

– Simulateurs et équipements de formation spécialisés.

4.2. Terrains d’Entraînement

– Champs de tir, parcours d’obstacles et zones de manœuvre pour l’entraînement physique et tactique.

5. Infrastructures Techniques et de Maintenance

5.1. Hangars et Ateliers

– Espaces pour la maintenance et la réparation des véhicules terrestres, aéronefs, et équipements militaires.

5.2. Dépôts de Matériel

– Entrepôts pour le stockage de pièces de rechange, outils, et autres équipements nécessaires à l’entretien.

6. Zones de Stockage et Logistique

6.1. Entrepôts

– Installations pour le stockage des fournitures, munitions, et rations.

6.2. Dépôts de Carburant

– Réservoirs sécurisés pour le stockage du carburant nécessaire aux opérations.

7. Installations Médicales

7.1. Hôpital Militaire

– Services médicaux pour les soins courants et les urgences.

– Installations pour les soins chirurgicaux et le traitement des blessures graves.

7.2. Centres de Santé

– Cliniques pour les consultations et les soins quotidiens.

8. Zones de Transport

8.1. Pistes d’Aviation

– Pistes pour le décollage et l’atterrissage des avions et hélicoptères militaires.

8.2. Infrastructures Routières

– Routes internes pour la circulation des véhicules militaires.

8.3. Ports et Quais

– Installations pour l’amarrage et la maintenance des navires, si la base est située près d’une étendue d’eau.

9. Installations de Communication et Informatique

9.1. Centres de Communication

– Équipements pour les communications internes et externes, y compris radios, satellites, et réseaux informatiques.

9.2. Systèmes de Sécurité Informatique

– Infrastructures pour la protection des données et la cybersécurité.

10. Zones de Sécurité

10.1. Bunkers et Refuges

– Structures renforcées pour la protection contre les attaques

10.2. Zones de Confinement

– Espaces pour la détention de prisonniers de guerre ou de suspects.

Conclusion

Une base militaire est une installation multifonctionnelle, conçue pour répondre aux besoins opérationnels, logistiques, et de soutien des forces armées. Elle comprend des zones résidentielles, des infrastructures de commandement, des installations de formation, des zones de maintenance, et des espaces de stockage, parmi d’autres éléments essentiels. L’organisation et la sécurité sont primordiales pour assurer l’efficacité et la préparation des forces en tout temps.

En clair, une base militaire ce n’est pas un jeu. C’est toute une logistique et ça se voit une installation militaire s’appelant base militaire.

Au total, à ce jour au regard de la littérature, je reste formel, il n’existe pas de base ni militaire française, ni américaine au Bénin. Il peut exister des coopérations militaires comme dans tous les pays, mais il n’y a pas de bases militaires étrangères à ce jour au Bénin.

Fiacre VIDJINGNINOU, PhD

Sociologue des questions militaires