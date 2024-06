Reddition de comptes: Les réalisations du gouvernement exposées à  Dassa

Visits: 1

Dans le cadre de la tournée de reddition de comptes, le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané était, le samedi 1er juin 2024, dans la ville de Dassa. Les populations ont accueilli avec ferveur la délégation gouvernementale, composée également de représentants politiques. La cérémonie a eu lieu à l’hôtel Jéco en présence des têtes couronnées, des leaders politiques locaux et des représentants de diverses couches sociales. L’atmosphère était chargée d’enthousiasme et de joie. Les discussions animées et les échanges ont permis de comprendre l’importance de cette tournée et des actions du gouvernement pour les communautés. Dans son discours, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a souligné l’engagement du gouvernement envers le développement inclusif et le bien-être de tous les citoyens, en particulier dans les régions les plus éloignées. Il a réaffirmé la volonté de son parti le Bloc Républicain de continuer à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour répondre à leurs besoins et améliorer leur qualité de vie. Le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané avait à ses côtés, les ministres Eléonore Yayi Ladékan, Gaston Dossouhoui, le député Romaric Ogouwalé et autres.