Lancement national de l’examen du Cep session 2024: L’école primaire publique Sikè Nord accueille l’événement

Visits: 17

La cérémonie inaugurale des épreuves écrites du Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2024 a eu lieu cette année dans le département du Littoral. C’est le ministre des Enseignements Maternels et Primaire lui-même qui a inauguré les épreuves à l’école Primaire publique Sikè Nord.

Dès tôt le matin vers 7 heures, le ministre de l’éducation maternelle et primaire Salimane KARIMOU et les membres de son cabinet ministériel étaient déjà présents. Ils étaient accompagnés d’une importante délégation de la mairie de Cotonou dirigée par le maire Luc Setondji Attrokpo, le deuxième adjoint au maire Gatien ADJAGBONI, l’adjoint au maire responsable du 8ème arrondissement, le préfet du Littoral Alain OROUNLA, les parents d’élèves, le directeur départemental de l’éducation maternelle et primaire du Littoral et de nombreux autres cadres du milieu scolaire. Après quelques minutes de discussions, Salimane KARIMOU a décidé de visiter les salles de classe pour vérifier la présence des surveillants et des 489 candidats inscrits dans ce centre à qui il a donné de judicieux conseils.

Cette étape importante, qui a duré un peu plus d’une heure et qui a visiblement redonné confiance aux candidats, a été suivie d’un bref échange avec le personnel enseignant chargé de la surveillance des épreuves pour veiller à ce que tout se déroule correctement et dans le respect des règles. Ensuite, le ministre a officiellement lancé la première épreuve de cet examen. Face à la presse, le ministre Salimane KARIMOU, avant de se réjouir du bon déroulement de l’opération de lancement, a d’abord félicité le Chef du 8ème arrondissement, l’adjoint au maire Alain GBAGUIDI, pour le cadre magnifique qu’il offre à cette occasion, remerciant également la promptitude et la ponctualité des parties prenantes à cette cérémonie, sans oublier de saluer le sens de responsabilité des parents des candidats. Le maire de la ville de Cotonou a pour sa part assuré le ministre de sa disponibilité et de celle de son cabinet pour que tout se déroule bien et sans irrégularités sur son territoire.

Il faut rappeler que 256 968 candidats sont inscrits à cet examen cette année dont 132 809 garçons, 124 159 filles répartis dans 802 centres de composition.

Assise. A