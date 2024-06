Interdiction d’exportation de certains produits agricoles: Le gouvernement clarifie et dissipe les inquiétudes à Savè

Visits: 2

Dans le cadre de la tournée gouvernementale, la ville de Savè a accueilli ce dimanche 2 juin 2024, une délégation. Au cœur des débats, la question de l’interdiction de l’exportation de certains produits agricoles et de la politique de fixation des prix nationaux a suscité des interrogations chez les habitants. Face à ces inquiétudes, le Directeur de Cabinet du ministre de l’Industrie et du Commerce, Laurent Gbèdaso AKPO a éclairé les populations. « Nous avons un gouvernement qui a mis fin à l’improvisation, à l’approximation », a-t-il souligné. Il a mis en lumière les efforts entrepris pour industrialiser l’économie, notamment en renforçant la capacité énergétique du pays. Grâce à ces efforts, le pays a atteint un niveau significatif d’autosuffisance énergétique, jetant ainsi les bases d’une économie plus robuste. « En comparaison à 2016, aujourd’hui nous sommes à 80% de production propre de nos besoins en énergie. Ensuite, il a fallu mettre en place le dispositif règlementaire, le code de l’investissement pour faciliter l’attractivité et l’arrivée des investisseurs. Nous avons aujourd’hui 45 dossiers d’industries qui sont agréées, 20 usines qui sont déjà installées dans la zone industrielle dont 12 qui sont opérationnelles avec 10.000 emplois de créer et les recrutements sont encore en cours. D’ici 2026 on aura 40.000 emplois. Pour les autres industries qui vont s’installer, il faut bien quand les industries sont installées pour qu’elles embauchent qu’elles tournent. Mais pour qu’elles tournent il faut qu’elles aient la matière première », fait-il savoir. Cette mesure, de son point de vue, vise à prévenir le chômage technique et à soutenir la croissance économique à long terme. Car, les usines qui sont installées pour la campagne actuelle sont à moins de 10% d’approvisionnement. Laurent Gbèdaso AKPO a appelé à la compréhension et au soutien des populations locales, soulignant que cette politique vise à créer de la richesse et des opportunités d’emploi pour les jeunes du pays. Il a également mis en garde contre les conséquences néfastes de l’exportation de matières premières, qui entraînent la création d’emplois et de richesses dans d’autres pays au détriment du développement national. « Il y a des enfants de Savè qui travaillent dans ces usines, il y a des enfants de Ouèssè chez moi qui travaillent dans ces usines. Mais lorsque ces usines seront fermées que feront-ils ? Ils vont retourner sous le bras de leurs parents qui pensent aujourd’hui pouvoir vendre à des exportateurs avec une petite marge. Mais est-ce que cette marge va leur permettre véritablement de prendre en charge leurs enfants ? Est-ce que cette marge, même s’ils le mettaient ensemble peut permettre de construire des écoles, de construire des hôpitaux ? Ce n’est pas possible. C’est l’État qui le fait. Mais avec quelles ressources ? Les recettes qui sont prélevées du déroulement des activités des entreprises et des industries. Donc c’est tout une dynamique et il faut que la jeunesse comprenne l’enjeu et fasse le jeu du gouvernement pour que la dynamique ne s’estompe pas », a ajouté le DC Laurent Gbèdaso AKPO. Pour lui, la question du prix n’est qu’un prétexte que les gens trouvent. « Les autres sont prêts à mettre le coût pour faire partir nos produits parce qu’ils savent qu’ils vont créer l’emploi et la richesse chez eux. Nous devons pouvoir faire ce petit appui en disant je vends à un coût qui me permet de rentrer dans mon coût de production et d’avoir une marge mais à côté, j’ai mon enfant qui travaille, j’ai la richesse qui est créée pour que les besoins sociaux soient couverts », a-t-il dit.