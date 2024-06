Djougou: Shadya ASSOUMA, DJOGBENOU et autres au contact des populations

Visits: 2

Les habitants de Djougou ont eu l’opportunité de recevoir le gouvernement pour la séance de reddition de comptes, le jeudi 30 mai 2024. Tenue à l’École Normale des Instituteurs. L’ENI, la séance dirigée par Shadya Alimatou ASSOUMA, ministre de l’Industrie et du Commerce, accompagnée d’une délégation composée du président de l’UPR, Joseph DJOGBENOU, les députés Malick GOMINA, Mounifa KARIM, Nouhoum BIDA, Walid ZOUMAROU et le maire de la commune, Idrissou YAYA. S’adressant à l’audience dans sa langue maternelle : Dendi, le ministre Shadya Alimatou ASSOUMA a présenté les réalisations du gouvernement depuis le début de la rupture en 2016 jusqu’à ce jour. Elle a expliqué la décision de fermer les frontières avec des blocs de granite afin d’empêcher les producteurs de soja et de cajou de vendre leurs produits en dehors du Bénin. Elle a également souligné que le marché Dantokpa était le principal marché de la région. Concernant la galerie marchande de Djougou, elle a expliqué que l’absence d’équipements dont des tables pour les vendeuses de condiments empêche encore les femmes d’y accéder.

GLOBALEMENT VOICI CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA GESTION DE TALON DE 2016 A CE JOUR :

Dans le secteur Eau

Amélioration de l’accès à l’eau potable avec

l’équipement de 15 villages en ouvrages (localités de Barei, Barienou, Kolokondé) et 2354 ménages branchés sur le réseau d’eau en ville ce qui représente 77 767 personnes nouvellement desservies depuis 2016.

Secteur Electricité

– Amélioration de l’accès à l’énergie électrique avec la construction du poste AIS 161/33/kvkv-20 MVA et la réhabilitation du poste de répartition 20 kv + extension 33 kv, ce projet permet accroit le nombre de bénéficiaires de l’électricité à hauteur de 41 105 dans la commune.

– Eclairage de places publiques, routes, voiesurbaines avec 300 lampadaires. 600 autres lampadaires sont en cours.

– Construction prochaine d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 10 Mégawatts.

Au niveau de la Santé

– équipement et affectation du personnel de santé : 10 médecins, 05 médecins spécialistes, 23 infirmiers, 08 sages-femmes. 11 agents de santé qualités s’ajouteront à cette liste d’ici 2026 ;

– activités de chirurgie foraine (2019) ayant permis la prise en charge de 59 personnes ;

– équipement en appareil de radiographie, 04 échographes multifonctions, 38 nouveaux lits pour les hospitalisations ;

– mise à la disposition du service Transfusion Sanguine de la Donga des équipements et matériels ;

– appui technique et financier, soins de santés aux personnes handicapées (102) ;

– mise en place de relais communautaires et 11 agents de santé communauté pour la prévention des maladies et la promotion des bonnes pratiques ;

– – prise en charge des frais de santé de 12 551 pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes dans le cadre de la mise en œuvre de l’assurance maladie universelle ;

– en vue : installation de 08 nouveaux dépôts pharmaceutiques et 02 officines de pharmacie pour améliorer l’accès aux médicaments dans la commune.

Domaine Education

– construction de 126 nouvelles salles de classes au niveau du primaire et 31 au niveau du secondaire général ;

–

réalisation de 42 infrastructures : blocs

administratifs, blocs de latrines, etc ;

-recrutement et déploiement d’enseignants : 74 enseignants et 454 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) au niveau Maternel et Primaire et 335 AME au niveau du secondaire général ;

– recrutement, formation et déploiement de 06 élèves-inspecteurs et élèves-conseillers au niveau de la maternel et du primaire et 09 conseillers pédagogiques et 07 inspecteurs au niveau du secondaire général ;

– 20 698 filles ont bénéficié de la mesure de la gratuité des frais de scolarité au 1er et 2nd cycle au niveau de l’enseignement secondaire général et 511 filles en ont bénéficié au niveau de l’enseignement et formation technique et professionnelle ;

– distribution de kits scolaires d’un coût moyen de 65 000 Fcfa à 900 filles du primaire. Ces filles bénéficient également d’un transfert monétaire mensuel de 10 800 Fcfa pour le primaire et 14 400 Fcfa pour le secondaire et ce, pendant toute l’année scolaire ;

– sensibilisation de 754 adolescents et jeunes filles sur les compétences de vie courante, l’estime de soi, les grossesses précoces dans le cadre de la campagne Agbazatché.

Dans le secteur Sécurité

– dotation de 06 véhicules 4 roues et de 24 moyens roulants 2 roues ;

–

construction de 05 commissariats

d’arrondissements (Barei, Bougou, Onklou, Pélébina, Sérou) ;

– renforcement d’effectif en personnel.

Commerce et Industrie

– construction d’un marché de type moderne

– renforcement du parc industriel par l’installation d’une usine d’égrenage de coton graine.

Agriculture

– mise à disposition d’intrants agricoles ;

– mise en place de kits de mécanisation agricole et la formation des acteurs ;

– financements de projets à travers les guichets du FNDA et 155 820 462 Fcfa affectés par le FADEC (2015-2022).

Infrastructures routières

– plus de 110 km de routes bitumées construites ou réhabilitées

– en cours : travaux route Djougou-Pehunco ; asphaltage.

Sports

– construction du stade Omnisports d’une tribune de 3 000 places ;

– professionnalisation du sport par la création des sociétés sportives avec des joueurs jouissants désormais d’un salaire, d’une assurance maladie et d’une sécurité sociale. L’appui de l’Etat au club Donga Co SA Panthères FC est de 96 millions Cfa de subvention en 2024 ;

– création d’une classe sportive au CEG1 Djougou.

Bâtiments publics

Construction en cours de la cité administrative départementale.

Justice

Amélioration substantielle du service au Tribunal grâce au déploiement de 06 nouveaux magistrats et 03 nouveaux greffiers.

Autonomisation de la femme

– mise en place d’un programme de filets sociaux au profit des ménages pauvres extrêmes ayant permis de prendre en charge 2 186 personnes à travers un transfert monétaire de 25 000 Fcfa pour renforcer ou démarrer une activité génératrice de revenus (2018-2021). En 2023, un nouveau programme amélioré de filets sociaux a vu le jour (Gbèssokè) ;

– 8 591 personnes ont bénéficié du micro crédit Alafia entre 2020 et 2023 pour un montant de 132 748 571 Fcfa en moyenne par an ;

– construction de 05 magasins de stockage de 100 tonnes de cajou brutes (à Bakou, Foyo, Onklou, Toko-Toko et Kolokondé), des équipements de stockage et de conservation ainsi que laconstruction d’un centre de traitement de karité. Ces projets ont impacté 13 236 personnes dont 12 900 femmes.

Entrepreneuriat des jeunes

– 428 jeunes ont bénéficié du dispositif Azôli (stages/apprentissages)

– 04 entreprises et 21 jeunes ont bénéficié du PSIE.

Artisanat Culture Tourisme

Renforcement de capacités des artisans, acteurs culturels et acteurs du tourisme :

– 183 artisans ont bénéficié de formation dans 15 corps de métiers ;

– 239 acteurs culturels sont recrutés pour le compte de Djougou (disciplines : théâtre, danse, arts plastiques, guitare, trompette) ;

– formation de 10 professionnels de tourisme pour le compte de Djougou.