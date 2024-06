Démarrage du Cep 2024 : Le message du ministre Salimane Karimou aux candidats

Visits: 3

Le Certificat d’études du premier cycle (Cep), session de juin 2024 au Bénin, démarre ce lundi 3 juin et prendra fin le jeudi 6 juin 2024 sur toute l’étendue du territoire national. Sont inscrits à cet examen cette année 132 809 garçons, 124 159 filles. Soit un total de 256 968 candidats, répartis dans 802 centres de composition. A la veille de cet examen, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a adressé un message à l’endroit des candidats et parents d’élèves. Entre autres, l’autorité ministérielle a remercié les différents acteurs du système éducatif et a formulé ses encouragements aux candidats.

Lire ci-dessous l’intégralité du message.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Le message du ministre Salimane Karimou aux candidats, parents et enseignants

Béninoises, Béninois, Chers compatriotes,

Chers parents d’élèves,

Chers élèves candidats au Cep,

L’année scolaire 2023-2024 qui a démarré depuis le 18 septembre 2023 tire progressivement à sa fin. Le compte à rebours est donc engagé.

Au cours de cette année scolaire, en dépit des contraintes inhérentes à toute vie professionnelle et surtout au métier d’enseignant, j’ai vu des enseignants et directeurs d’école vaquer convenablement à leurs occupations, assumant le dur labeur de la préparation de classe, supportant les longues nuits sans sommeil pour la correction des devoirs journaliers, se donnant beaucoup de privations pour le plaisir et le loisir, supportant les caprices des enfants aussi curieux que taquins, déroulant des cours dans le respect des programmes d’études et de la législation scolaire et servant avec vigueur et sacerdoce, la plus grande institution de la république : l’Ecole.

Quant aux élèves candidats aux Certificat d’études primaires (Cep), provenant des écolesprimaires publiques, privées et dans divers centres, je reconnais leur mérite, eux qui, pour plupart ont obéi à la discipline envers les enseignants, à la ponctualité à l’école les jours de classe comme certains jours de repos, à l’assiduité dans l’accomplissement des devoirs en classe, à la maison et ailleurs.

En toute sympathie, je rends ici témoignage de l’accomplissement sincère des partenaires sociaux que sont les syndicats et parents d’élèves pour leur soutien permanent et la qualité du partenariat, qui ont contribué à achever une année scolaire apaisée ainsi qu’au maintien de rapports fructueux entre l’école et la communauté.

Je reconnais par la même occasion, le dévouement du corps d’encadrement, celui du personnel administratif dans les Circonscriptions scolaires, dans les Directions Départementales et dans les structures centrales du ministère.

Toutes ces actions, conjuguées avec l’appui des Partenaires techniques et financiers, ont permis au gouvernement du Président Patrice Talon, de tenir une fois encore, le pari d’une année scolaire entièrement achevée et débouchant sur les examens académiques de l’année 2024.

En cela, l’examen qui ouvre le bal des examens à grands tirages et qui offre aux écoliers béninois en fin de cycle primaire leur premier diplôme académique, appelé Certificat d’études primaires (Cep), se tiendra du lundi 03 au jeudi 06 juin 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

L’admission audit examen donnera non seulement la preuve que les apprenants ont atteint les objectifs généraux assignés au programme de leur formation, mais aussi et surtout leur permettra de poursuivre les études à l’Enseignement Secondaire général, technique et professionnelle.

Sont inscrits à cet examen cette année :

132 809 garçons,

124 159 filles.

Soit un total de 256 968 candidats, répartis dans 802 centres de composition.

Par ailleurs, 99 candidats à besoins spécifiques (Pbs) composeront dans 14 centres.

Comparativement à la session de 2023, les statistiques du taux d’inscription affichent une croissance de 6,38%.

A vous chers candidates et candidats !

Restez sereins, décontractés, confiants en vous et sans panique.

N’oubliez pas les consignes et conseils de vos maîtres et directeurs de vos écoles. Les épreuves d’examen ne portent sur rien d’autre que ce qu’ils vous ont enseigné.

Pour cela, n’ayez donc pas peur.

Soyez à l’heure dans vos centres respectifs du début jusqu’à la fin. N’oubliez pas votre pièce d’identité et tous les outils de travail nécessaires à l’examen.

Vos maîtres et vos parents comptent sur vous.

La République compte également sur vous.

C’est sur ces mots, que je lance officiellement les épreuves écrites, orales et sportives de l’examen du Certificat d’études primaires (Cep) session de juin 2024.

Bonne chance à toutes et à tous.

Vive l’éducation au service du développement,

Vive l’Ecole béninoise, Vive le Bénin, Je vous remercie !