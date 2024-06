77ème  Assemblée mondiale de la santé: Le Bénin appelle à une mobilisation internationale pour la santé

Visits: 0

Photo de famille au terme des travaux

La Soixante-dix-septième Assemblée mondiale de la Santé s’est tenue, du 27 mai au 1er juin 2024 à Genève, au siège des Nations Unies. Représentant le Bénin, le ministre de la Santé Benjamin HOUNKPATIN, s’est distingué par son plaidoyer vibrant en faveur de la Couverture sanitaire universelle (CSU) et de la réduction des inégalités en matière de santé. Dans son allocution, le ministre HOUNKPATIN a partagé la vision du Bénin pour garantir l’accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous ses citoyens. Soulignant les progrès réalisés par le Bénin sous la présidence du président Patrice TALON au cours des huit dernières années, Benjamin HOUNKPATIN a mis en lumière les initiatives clés telles que l’assurance maladie obligatoire, la promotion de la santé communautaire, le renforcement des infrastructures médicales, et le développement d’un système de santé sûr et efficace. L’engagement du Bénin envers la CSU a été souligné comme un pilier central de sa politique de santé, avec un accent particulier mis sur la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Benjamin HOUNKPATIN a plaidé en faveur d’une action concertée de la communauté internationale pour relever ces défis urgents, exhortant à la transformation des paroles en actions tangibles. En tant que praticien gynécologue, le ministre a partagé son expertise sur les interventions à haut impact pour réduire la mortalité maternelle, mettant en avant des solutions innovantes telles que la promotion du sac de recueil du sang, le tamponnement intra-utérin par ballonnet, et l’avortement sécurisé pour prévenir les complications post-partum et sauver des vies. Il a souligné l’importance de la santé communautaire et des soins de santé primaires comme moteurs essentiels de la santé publique mondiale.