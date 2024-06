Me Jacques Migan sur la crise Bénin/Niger: « Les déclarations de Kémi Séba ne doivent pas restées impunies »   

Visits: 33

Invité sur Ocean FM le dimanche 2 juin 2024, l’ancien bâtonnier, Jacques Migan, a passé au peigne fin l’actualité socio-politique, notamment la crise entre le Niger et le Bénin. Au cours de l’entretien, il a révélé les véritables raisons qui ont suscité l’interdiction de la traversée du fleuve Niger et a démystifié les prétendues présences de bases militaires françaises au Bénin.

Raisons de la fermeture du Fleuve Bénin-Niger : Après la fermeture de la dernière voie de communication entre le Niger et le Bénin, la libre circulation des personnes et des biens est mise à rude épreuve. Mais cette situation vaut mieux que des pertes en vies humaines. Au cours de son entretien sur Ocean FM, l’ancien bâtonnier a indiqué les raisons de la fermeture de cette ultime voie qui existait encore. L’objectif de cette décision, selon lui, est de prévenir les dangers de la mer et, par ricochet, préserver les vies humaines. « Quand la CEDEAO a ordonné aux pays d’ouvrir les frontières avec le Niger, le Bénin et d’autres pays se sont exécutés. Mais les autorités nigériennes ont décidé de garder fermée leur frontière. Ainsi, le trafic qui doit se faire vers le pont de Malanville est dérouté vers le fleuve avec des embarcations hors normes. La pirogue qui devrait accueillir 20 personnes embarque jusqu’à une centaine. Si demain une embarcation chavire avec un nombre élevé de personnes dedans, c’est le Bénin qui sera le seul responsable », explique-t-il. À l’entendre, si la frontière est ouverte de l’autre côté, il n’y a pas de raison qu’elle ne le soit pas du côté du Bénin pour que les populations qui veulent rentrer chez elles puissent le faire aisément. Selon Jacques Migan, le chef de l’État a bien fait de procéder à cette fermeture et ne veut que le bien-être du peuple frère nigérien. Pour faciliter les échanges commerciaux, Jacques Migan rappelle que le gouvernement du président Patrice Talon a fait diligence pour ouvrir un poste frontière avec le Nigeria à Ségbana. Puisque, informe-t-il, une partie de ce qui passe par là va au Niger.

Sur la présence des légionnaires français au Bénin : « Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole », c’est ce qu’a avancé l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan, indiquant que les autorités nigériennes sont aux abois et se perdent cherchant où s’accrocher. Au cours de l’émission, l’acteur politique Me Jacques Migan a fermement condamné les propos accusatoires du ministre nigérien affirmant qu’il y a des bases militaires françaises et des légionnaires au Bénin. Pour avoir porté atteinte à la réputation du Bénin, le membre fondateur du parti Bloc Républicain insiste pour que l’autorité nigérienne s’excuse auprès du peuple béninois. En ce qui concerne l’activiste Kèmi Séba, qui a également propagé de fausses accusations outrageuses pour déstabiliser son pays, Me Jacques Migan implore le chef de l’État d’ordonner, par le biais de son ministère de la Justice, des actions appropriées contre celui-ci. À le croire, de telles déclarations ne doivent pas rester impunies.