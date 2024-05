Fondation Africaine pour l’Apprentissage tout au Long de la Vie: Le ministre Salimane KARIMOU salue une initiative novatrice

Visits: 0

Le ministre des Enseignements Maternel Primaire (MEMP), Salimane KARIMOU a représenté le Bénin à l’occasion de la réunion des Commissions Nationales pour l’UNESCO et des villes apprenantes en Afrique. En tant que président de la Commission Nationale Béninoise pour l’UNESCO (CNBU), il a salué la mise sur pied de la Fondation Africaine pour l’Apprentissage tout au Long de la Vie, une initiative prometteuse qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’éducation continue en Afrique. C’était en présence des Secrétaires Généraux des Commissions Nationales pour l’UNESCO et des responsables des villes apprenantes de l’Alliance des Commissions Nationales Africaines pour l’UNESCO. Le ministre Salimane KARIMOU a souligné l’importance de cette Fondation, affirmant que le gouvernement béninois reconnaît le rôle crucial qu’elle jouera, tant au niveau national que dans les pays africains membres de l’Alliance des commissions nationales et des villes apprenantes africaines. Ces villes sont celles qui mobilisent efficacement leurs ressources et les acteurs de leurs territoires pour promouvoir une culture de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous ses habitants. En effet, l’apprentissage tout au long de la vie représente un moyen incontestable d’atteindre les objectifs de développement durable, en particulier l’ODD 4, qui vise à garantir l’accès de tous à une éducation de qualité et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie d’ici à 2030. L’autorité ministérielle a également souligné que cette Fondation contribuera à éliminer l’extrême pauvreté et la faim, des fléaux qui minent le continent africain. Par ailleurs, Salimane KARIMOU a salué l’ingéniosité de la création de cette Fondation. A l’en croire, elle permettra à tous les africains d’accéder à des opportunités d’apprentissage innovantes adaptées à leurs besoins. Elle permettra aux africains de participer activement à la construction d’un continent meilleur, où chaque individu, conscient de ses talents, pourra contribuer à l’atteinte des objectifs du développement durable.