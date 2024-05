Coopération entre les communes béninoises et européennes: ATROKPO échange avec le Directeur de PLATFORMA, Boris TONHAUSER

Visits: 0

Dans le cadre d’une réunion au siège du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) à Bruxelles, le maire de la ville de Cotonou et président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji ATROKPO a eu des échanges avec le Directeur de PLATFORMA, Boris TONHAUSER à propos du renforcement de la coopération décentralisée entre les communes béninoises et européennes. Le but visé est d’explorer les moyens par lesquels les communes béninoises et européennes pourraient collaborer pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). Dans le cadre de cette collaboration, il a été convenu de mettre en place un programme visant à soutenir les 77 communes béninoises dans leurs efforts pour atteindre les ODD. Il faut préciser que PLATFORMA est une coalition paneuropéenne des collectivités territoriales actives dans la coopération décentralisée. Comptant 29 partenaires représentant des villes, des régions et leurs associations nationales, européennes et internationales, PLATFORMA œuvre à promouvoir le développement durable à travers la coopération au développement entre villes et entre régions.