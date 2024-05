Tournée gouvernementale: Tognifodé  expose les réalisations sociales du gouvernement à Tori

Visits: 0

La tournée gouvernementale de reddition de comptes se poursuit dans les communes du Bénin. Le 29 mai dernier, ce sont les populations de Tori-Bossito qui ont accueilli la délégation gouvernementaleconduite par le ministre d’État Pascal Irénée Koupaki, le préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé, ainsi que plusieurs députés et maires de la région. Durant des heures, les membres de la délégation ont informé la population des actions entreprises par le chef de l’Etat pour le développement de leur zone. A cette occasion, le ministre d’État Pascal Irénée Koupakia présenté les progrès accomplis dans divers domaines tels que les infrastructures, l’éducation, la santé, la sécurité, l’eau et l’électricité, grâce aux efforts du gouvernement. Il a également souligné l’organisation et l’exigence du président Patrice Talon, affirmant que tout ce qui est prévu pour les 10 ans de son mandat sera réalisé plus tôt que prévu. La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, quant à elle, a vanté les actions menées depuis 8 ans dans la région. « Les programmes des filets sociaux permettent aujourd’hui de transférer par le téléphone des sous aux ménages extrêmes pauvres pour survivre et mener des AGR. Près de 1000 concitoyens à ToriBossito ont reçu de ces transferts. Nos parents qui sont très pauvres et qui pour 1000F ne peuvent pas aller aux soins doivent être pris en charge par les États.

Cela est rendu possible grâce au programme ARCH et c’est l’État qui prend en charge les frais à 100%. A ToriBossito, c’est 5867 concitoyens qui ont déjà reçu la carte biométrique qui est le sésame pour bénéficier de ce programme. Dans les ménages pauvres, quand c’est un peu dur ce sont les filles qui en pâtissent souvent. C’est donc pour les maintenir à l’école que l’État leur verse des allocations mensuelles.Elles reçoivent aussi des kits scolaires. Tout est mis en œuvre pour leur permettre de rester à l’école mais aussi de travailler », a dit la ministre.

Au terme des présentations, les citoyens de Toriont exprimé leur satisfaction quant aux réalisations faites dans leur commune.A l’occasion, des doléances et des recommandations ont été formulées par la population.