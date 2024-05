Reconnaissance de mérites pour services rendus à la nation: Le Prof. Imorou Abou-Bakari élevé dans l’ordre national  

Visits: 1

Port de l’insigne au Professeur Imorou Abou-Bakari

Enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey Calavi, le Professeur Imorou Abou-Bakari, coordonnateur de la formation doctorale sociologie-anthropologie a été reçu, le jeudi 30 mai 2024 à Cotonou, dans l’Ordre national du Bénin au grade de chevalier de l’ordre national du Bénin. C’est le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Dr Falilou Adissa Akadiri qui a présidé cette cérémonie de distinction honorifique. Au nom du président de la République, Patrice Talon, il lui a remis l’insigne honneur précisant ses contributions remarquables dans la recherche socio-anthropologique et dans la consultation à l’échelle nationale et internationale.

Promu par décret 2024-731 du 29 janvier 2024 du président de la République, le Professeur Titulaire en Anthropologie et sociologie de la santé à l’Université d’Abomey Calavi, Imorou Abou-Bakari reçoit le grade de Chevalier de l’ordre national du Bénin. Cette distinction honorifique récompense le mérite personnel et les services rendus à la Nation par le récipiendaire.

Son parcours académique impressionnant, associé à sa riche expérience professionnelle, ont fait de lui un leader incontesté dans le domaine de la santé, du développement et des politiques sociales en Afrique de l’Ouest, a témoigné le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Dr Falilou Adissa Akadiri. Né le 5 mars 1969 à Parakou, Imorou Abou-Bakari a vite gravi les échelons dans le milieu académique après son Baccalauréat scientifique décroché en 1991. Ce diplôme qui lui ouvre fièrement les portes de l’Université Nationale du Bénin (UNB) où il obtient sa Licence et sa Maîtrise en Sociologie-anthropologie. L’ambition d’approfondir ses connaissances le pousse à poursuivre ses études en France. Avec l’obtention d’un doctorat en anthropologie sociale de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en France 2006, il est depuis octobre 2007, Enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey Calavi. Depuis une quinzaine d’années, Abou-Bakari a façonné les esprits des générations en fournissant une éducation de qualité et en supervisant des recherches novatrices dans le domaine de la sociologie et de l’anthropologie. Sa contribution en tant que coordonnateur de la formation doctorale en sociologie anthropologie à l’UAC a été cruciale pour le développement des capacités des chercheurs. De 2009 à 2012, il a été Chef-adjoint du Département de sociologie anthropologie (DSA/UAC), où il a assuré l’animation scientifique, l’organisation des examens et les travaux du secrétariat, la programmation et le suivi des activités académiques, l’élaboration des curricula de formation au sein dudit département.

Le Prof. Imorou, le Vice-grand Chancelier et quelques récipiendaires

Parallèlement à son travail académique, Abou-Bakari a été largement sollicité en tant que consultant. Ses collaborations avec des organisations telles que World Daad, Consortium Sina Seru/ABGiEF, CUSO, UNICEF, PNUD et PLAN International Benin ont été marquées par des réalisations significatives dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et forcé, ainsi que la protection des enfants vulnérables. L’heureux récipiendaires a un catalogue de publications scientifiques à son actif portant sur les dynamiques des pouvoirs locaux, la santé transfrontalière, et la protection des enfants mobiles ont enrichi le débat académique et informé les politiques publiques dans toute la région. Entre autres ; « Dynamique des pouvoirs locaux liées à la gestion du marché centrale de Parakou » In Abdou Salam Fall et Cheikh Guèye, Urbain-Rural : l’hybridation en marche, Études et Recherches-Enda tiers-monde-APAD, pp.419-444 ; « La santé entre les logiques réformatrices et les dynamiques frontalières et marchandes à Malanville » In IMO-IRIKISI, Vol 2, N°2, 2è Semestre, FLASHUAC. pp 193-201 ; « Les trajectoires alternatives d’accumulation des enfants mobiles à l’épreuve de la lutte contre la traite au Nord-Bénin : une socio-anthropologie de la protection des enfants » In Population et Développement en Afrique, IPDSR, Dakar, pp.11-25 etc. En recevant dans l’ordre national le récipiendaire Abou-Bakari Imorou, le Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Dr Falilou Adissa Akadiri a salué non seulement ses réalisations, mais aussi son dévouement et sa générosité à bâtir l’avenir. Selon le Vice-grand Chancelier, le Professeur Imorou Abou-Bakari, mérite bien cette récompense pour les efforts consentis et les nombreux services rendus à la nation.

Alban TCHALLA