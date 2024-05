Pourquoi l’argent ne circule plus au Bénin ? : Wilfried Houngbédji répond

Visits: 2

Ce que vous devriez savoir : Dans le cadre de la tournée de reddition de compte, une délégation du gouvernement s’est rendue le 29 mai dernier, dans la commune de Porto-Novo pour égrener le chapelet des réalisations du gouvernement aux populations. À cette occasion, les habitants de la capitale du Benin ont formulé plusieurs interrogations à l’endroit du gouvernement notamment sur leur situation financière qui devient chaotique de jour en jour contrairement au régime précédent. Pour répondre à leur préoccupation, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a, à base de quelques faits, expliqué les raisons pour lesquelles l’argent ne circule plus comme autrefois. Selon lui, l’argent du peuple qu’on partageait lors des différentes rencontres sert désormais à réparer les infrastructures routières et créer un cadre favorable pour les usagers de routes. A le croire, avec le gouvernement Talon, l’argent ne circule plus dans les poches privées mais il circule pour le bien de toute la population. « L’argent ne circule pas. Or, hier ça circulait. Je vous explique pourquoi. Ça circulait parce que vous avez le goudron (non épais) qu’on va réparer tous les ans ; ça circulait parce qu’il n’y avait pas de cantines scolaires. Les cantines scolaires, avant, pour tout le Bénin, c’était 1 milliard dont 200 millions pour le fonctionnement. Aujourd’hui, c’est 32, 5 milliards chaque année pour les cantines scolaires, sans fonctionnement, pour que tous les enfants puissent manger. Donc l’argent qui circulait avant quand le président se déplace tout le week-end seulement et on vous donne 1000 F, 2000, c’est l’argent qui fait le goudron, c’est l’argent qui fait les cantines scolaires, c’est l’argent qui fait l’eau, qui fait l’électricité », explique-t-il.

A propos des cantines scolaires : Revenu sur le programme des cantines scolaires, le porte-parole a rassuré les écoles qui n’ont pas encore bénéficié de ce programme. «Si nous sommes passés, de 2016 à maintenant, de 17% d’écoles primaires publiques couvertes en cantines scolaires, où les enfants mangeaient 20 jours dans l’année, à plus de 80 % aujourd’hui, où les enfants mangent du premier jour de l’année scolaire, jusqu’au dernier jour, ça veut dire que les écoles qui n’ont pas encore de cantine scolaire, c’est une affaire de programmation et que ça va être fait d’ici à la fin du quinquennat, forcément», a-t-il rassuré. Wilfried Léandre Houngbédji, a par ailleurs souligné qu’avec cette allure, la prochaine génération sera fière des efforts consentis par leurs devanciers. «Nos enfants, nos petits-enfants, dans 10, 15, 20 ans, parce qu’ils auront connu une génération de parents et de grands parents qui ont accepté de se sacrifier pour engager le Bénin dans la voie vertueuse de l’effort, ces enfants et ses petits-enfants ne vivront pas les mêmes souffrances que nous parce qu’ils n’auront connu que le sérieux et ils vont considérer que le monde c’est comme ça qu’il se développe. Un pays, c’est comme ça qu’on le gouverne», soutient-il.