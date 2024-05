Ordre national du Bénin: Sabin Loumedjinon promu au grade de Chevalier

Visits: 2

Ancien Journaliste-Reporter sportif chez Quotidien La NATION, Sabin Loumedjinon a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du Bénin. La cérémonie solennelle qui a consacré sa promotion de cet ordre, s’est déroulée le jeudi 30 mai 2024, au ministère du travail. En effet, sous la présidence du Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin, Dr Falilou Adissa Akadiri, cet événement a mis en lumière les réalisations et les contributions exceptionnelles du journaliste Sabin Loumedjinon tout au long de sa carrière journalistique. Né le 18 mai 1966 à Abomey, Sabin Loumedjinon incarne les valeurs d’intégrité, de professionnalisme et d’engagement dans le journalisme. Son parcours témoigne d’une conscience aigüe des enjeux sociétaux, d’un dynamisme et d’un dévouement sans faille dans l’exercice de son métier. Le Vice-grand Chancelier a salué ces valeurs qu’incarne Sabin Loumedjinon. En tant que directeur de publication, il a su imprimer sa marque sur le paysage médiatique béninois.

Le Prof. Imorou, le Vice-grand Chancelier et quelques récipiendaires NET

Au-delà de son rôle dans le domaine médiatique, Sabin Loumedjinon a toujours été un citoyen engagé, contribuant activement au débat public et à la promotion des valeurs démocratiques et citoyennes. Cette distinction honorifique vient couronner une carrière exemplaire et souligner l’importance du rôle des médias dans la construction d’une société libre et démocratique. En élevant au rang de chevalier, le Bénin rend hommage à un homme dont l’engagement et le professionnalisme ont contribué à élever le journalisme béninois vers des sommets d’excellence et d’intégrité. Au nom du président de la République, Patrice Talon, le Vice-grand Chancelier a remis à Sabin Loumedjinon l’insigne de chevalier de l’Ordre national du Bénin, symbolisant ainsi la reconnaissance de ses mérites et de son dévouement envers la nation.