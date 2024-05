Accompagnement des entreprises : La CCI Bénin lance le guichet de la propriété industrielle et de l’innovation 

Visits: 0

La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé le mercredi 29 mai 2024, le guichet de la propriété industrielle et de l’innovation. La cérémonie s’est déroulée à la salle de conférence de l’institution consulaire en présence des chefs d’entreprise et de plusieurs autres acteurs du système entrepreneurial.

Que retenir : Offrir aux entreprises des services d’information et d’accompagnement sur les questions de propriétés marques et brevet industriel et d’innovation c’est l’objectif du guichet de la propriété industrielle et de l’innovation. Cette initiative de la CCI Bénin s’inscrit dans une démarche visant à soutenir et à encourager les entreprises béninoises dans leurs efforts d’innovation et de protection de leur invention. L’installation de ce guichet marque une étape importante dans le développement économique et technologique du Bénin. Cette initiative vient renforcer la compétitivité des entreprises et stimuler l’innovation dans le pays. Ainsi, un panel de communication sur les enjeux économiques de la propriété industrielles a permis aux différentes entreprises présentes de mieux comprendre l’importance de la propriété industrielle.

Que disent-ils : Selon le secrétaire général de la CCI-Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, par le lancement de ce guichet de la propriété industrielle et de l’innovation, l’institution veut faire « du made in Bénin, du made by Benin et du made for Benin. Pourquoi ces trois éléments ? Parce que nous voulons avoir le Bénin au cœur du développement, nous voulons répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l’industrialisation de nos produits et que le Bénin se transforme par la valeur ajoutée de nos produits ». A en croire la cheffe projet du Guichet, Cendra Ayayi, la CCI Bénin travaillera à recenser toutes les informations et à les mettre à la disposition des entreprises afin qu’elles sachent l’importance d’avoir une marque et un brevet. Selon Richard Odrado, panéliste, la marque permet aux entreprises d’être identifiée et authentifiée. Elle facilite également la communication. « La marque est essentielle pour une entreprise qui veut commercialiser un produit et faire connaître un produit dans son espace ou à l’étranger », a fait savoir Gilles Adamou, promoteur de la marque ‘’Natural’’. Ainsi, bien que la nécessité d’avoir une marque soit évidente il est crucial pour chaque entreprise de suivre un processus rigoureux pour garantir sa protection. Lors des échanges, Rosalie Montcho, panéliste, a expliqué la procédure aux participants. « Il faut d’abord s’assurer que la marque n’existe pas déjà. Nous proposons aux déposants, s’ils ont la capacité de faire une recherche d’antériorité. Cela les préserve d’une éventuelle opposition à l’enregistrement de leur marque. La marque doit être bien présentée pour être intégrée au formulaire qui sert de demande d’enregistrement de marque. Lorsque vous avez un même nom pour votre entreprise et aussi ce nom sur vos produits, vous faites deux enregistrements. La protection du nom commercial est à 20.000 fcfa. La protection que ce soit de la marque du nom commercial est valable pour une durée de 10 ans dans les 17 États membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

Entre les lignes : Il faut noter que l’installation de ce guichet marque une étape importante dans le développement économique et technologique du Bénin. Cette initiative vient renforcer la compétitivité des entreprises et stimuler l’innovation dans le pays.