Tournée gouvernementale dans l’Ouémé: Porto-Novo s’engage pour la dynamique de développement

Visits: 6

Initiée par le gouvernement, la tournée gouvernementale de reddition de comptes continue de susciter un vif intérêt et une participation active de la part des citoyens. La ville de Porto-Novo n’a pas fait exception ce mercredi 29 mai 2024. Les populations notamment les jeunes sont venus des cinq arrondissements de la ville pour accueillir la délégation gouvernementale en tournée de reddition de comptes. Cette rencontre qui s’est tenue à la maison des Jeunes de Djègan kpevi, sous le regard attentif du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji et de la Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, a été marquée par un engagement sans faille de la part des habitants de Porto-Novo à poursuivre la dynamique de développement en cours. Conduite par la ministre du travail, Adidjathou Mathys et dirigée par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, la délégation a exposé le bilan des huit années de gestion du président Talon. Cette étape de Porto-Novo a été enrichissante en informations, mais aussi de recueil de doléances.

Dans son discours, le maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty a salué l’équipe gouvernementale de sa descente et a souligné le soutien de ses administrés envers les actions du gouvernement. Tour à tour, les membres du gouvernement ont pris la parole pour présenter le bilan du gouvernement dans chaque secteur.

Un des points saillants a été l’engagement renouvelé envers la formation des jeunes, visant à les outiller pour intégrer les usines et les grandes entreprises. Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a souligné cet aspect crucial du développement économique. « Nous allons désormais former nos jeunes, pour qu’ils soient outillés pour aller travailler dans les usines et dans des grandes entreprises », a-t-il dit. Il a témoigné de la volonté du gouvernement de promouvoir la transparence et de rendre des comptes à la population, tout en renforçant le dialogue et la collaboration entre les autorités et les citoyens. Fils de la localité, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a pour sa part, pris la parole pour rassurer ses parents que Porto-Novo sera davantage métamorphosé. Car, le gouvernement entend honorer ses engagements.