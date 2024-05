Organisation du Hadj 2024: Le gouvernement prend une nouvelle décision

Visits: 1

Alassane Seidou

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a annoncé, ce mercredi 29 mai 2024, un nouveau plan de circulation autour du site de rassemblement des pèlerins au quartier Akpakpa Toklégbé, en vue du Hadj 2024. Cette mesure vise à assurer le bon déroulement des opérations relatives au pèlerinage à la Mecque. En effet, le site d’accueil des pèlerins, situé à Akpakpa Tokplégbé (anciennement SOBETEX), sera utilisé pour les opérations liées au Hadj cette année. Cela entraînera la fermeture temporaire des rues menant à Pharmaquick et à l’Association interprofessionnelle de Coton (AlC) pendant deux périodes distinctes : du 29 mai au 07 juin 2024, et du 24 juin au 03 juillet 2024. Le Hadj est l’un des plus grands rassemblements religieux, où des millions de fidèles musulmans se rendent chaque année à la Mecque pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam. Le gouvernement met en œuvre les mesures nécessaires pour faciliter le déplacement et l’hébergement des pèlerins, tout en veillant à la sécurité des pèlerins.