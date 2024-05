Lenteur dans la délivrance du casier judiciaire: Le SYNTRA JUSTICE dénonce un scandal

Visits: 1

(Il exige la pleine autonomie financière et informatique du CNCJ)

Depuis un moment, les citoyens Béninois vivent le calvaire avant d’obtenir leur casier judiciaire.Ce retard observé est du selon le ministre de la justice et de la législation à un système de rançonnement des demandeurs mis en place par des voies parallèles et n’est donc pas imputable au Centre national de casier judiciaire (CNCJ). Indigné, le Bureau exécutif de SYNTRA JUSTICE présente son constat dans les locaux dudit centre. Dans une déclaration lue par le SG/SYNTRA JUSTICE, Kuassi CAKPO BESSE, ils exigent la pleine autonomie financière et informatique du CNCJ, la libération de leurs camarades sacrifiés et invitent le personnel de la justice à se mobiliser pour que le Centre national de casier judiciaire (CNCJ) retrouve ses prérogatives. Lire ci-dessous la déclaration.

Déclaration de Kuassi CAKPO BESSE, SG SYNTRA JUSTICE suite à la situation du CNCJ

« Le Bureau exécutif de SYNTRA JUSTICE réuni en sa séance du mercredi 15 mai 2024, s’est préoccupé de la situation qui a préoccupé l’attention des béninois au Centre national de casier judiciaire (CNCJ) ces deniers jours. La situation est devenue confuse suite au communiqué du garde des sceaux justifiant du retard qu’accuse la délivrance du casier judiciaire par un système parallèle qui aurait été mis en place et qu’une enquête serait en cours. Le Bureau exécutif de SYNTRA JUSTICE regrette que le Garde des sceaux n’ait pas eu le courage de donner la vraie origine des retards constatés dans la délivrance des casiers judiciaires. De notre passage au Centre national de casier judiciaire (CNCJ), nous avons constaté que le centre est dépourvu du minimum : l’outil informatique est obsolète, le matériel de bureau désuet, un environnement hostile à un meilleur rendement. Le Centre national de casier judiciaire (CNCJ) ne dispose même pas d’autonomie financière et le matériel informatique reste inexistant. C’est dans ce K.O que les agents exercent leurs activités au-delà des horaires règlementaires, avec abnégation, courage et patriotisme.

C’est à se demander s’il s’agit vraiment d’une structure sous tutelle car il est inconcevable que le Centre national de casier judiciaire (CNCJ) soit dans un tel état. Le Garde des sceaux sait que le personnel des juridictions jusqu’au centre étaient chargés de la dématérialisation du casier judicaire et pourtant le retard se fait observer avec des soupçons de rançonnement, ce qui n’est pas nouveau.

Au lieu de chercher la vraie cause, le garde des sceaux a fait l’option d’une solution superficielle en supprimant la validation assurée par certains agents des juridictions pour la confier au Centre national de casier judiciaire (CNCJ) qui soufre déjà d’une pénurie d’effectif. Du coup, le centre débordé, tourne au ralenti du fait de manque criard de personnel et aussi de l’indisponibilité du matériel et des fournitures de bureau.Et c’est dans ces conditions qu’au lieu d’une validation de proximité, le garde des sceaux a préféré une validation centralisée qui a ces conséquences dans le renseignement, ce qui n’est pas loin d’être à l’origine du retard dans la délivrance du casier judiciaire.

Le Garde des sceaux est un avocat et il sait mieux que quiconque que la centralisation sans moyen humain, matériel et sans motivation est vouée à l’échec et fait le nid des actes de corruption et de rançonnement. C’est dans ces conditions que nous apprenons que certains de nos camarades ont été mis aux arrêts à l’insu de la première autorité du Centre national de casier judiciaire (CNCJ). Nous voulons rappeler au Garde des sceaux que l’élégance l’amènerait a interpellé la première autorité du Centre national de casier judiciaire (CNCJ) avant toutes actions en justice s’il n’y a pas d’autres raisons que nous ignorons.Le Garde des sceaux sait que les camarades mis aux arrêts bénéficient encore de la présomption d’innocence. C’est pourquoi, cette cabale orchestrée à leur encontre est suspecte et scandaleuse. Ils ont été mis aux arrêts et ont d’ores et déjà été remplacés par des policiers à travers des noms de service dénués de forme et de fond. Faire remplacer le personnel administratif et judiciaire par la police est une injure car le policier et le personnel administratif et judiciaire n’ont pas reçu la même formation. Le gouvernement a souhaité le rattachement de la police judiciaire à la justice pour régler le problème de la hiérarchisation qui se pose entre la hiérarchie policière et les autorités judiciaires. Nous en sommes encore au débat qui consiste à retenir quel genre de rattachement faut-il pour la police judiciaire. Ce débat est toujours d’actualité et aucun acte n’a été pris pour définir le sort de la police judiciaire. Il est urgent de rappeler au Garde des seaux que le rattachement de la police judiciaire obéit au souci d’instauration d’une seule hiérarchie. Par conséquent, le mélange des personnels de police et des civils du ministère de la justice et de la législation est une erreur et une irrégularité qui doit immédiatement cesser avant de nouveau dérapage administratif.

Pour rappel, le SYNTRA JUSTICE a alerté à plusieurs reprises de la présence des démarcheurs judiciaires qui sont des champions dans le rançonnement. Malheureusement nous n’avons pas été écoutés car ces démarcheurs judiciaires sont protégés au plus haut niveau et restent intouchables. Ces démarcheurs judiciaires qui ne sont ni agents contractuels de l’Etat, ni fonctionnaires mais des escrocs et des voyous qui rançonnent, rédigent même les décisions de justice, légalisent même à la place des greffiers en chef et pourtant silence radio, c’est sans sanction.

C’est intolérable et inacceptable car la place du policier se trouve au ministère de l’intérieur, dans nos commissariats et surtout dans le nord-bénin pour lutter contre les terroristes et non contre les travailleurs patriotes. Depuis la création du Centre national de casier judiciaire (CNCJ), le MJL s’est constamment heurté au verrou du ministère du numérique qui n’a pas libéré la plateforme afin de rendre plus opérationnel la dématérialisation tant prônée par le chantre de la rupture. Le Garde des sceaux peut mettre à la disposition de ce centre les meilleurs cadres. Mais tant que le ministère du numérique continuera de se dresser contre, il y aura toujours des retards dans la délivrance de l’acte, ce qui encouragerait davantage le rançonnement. Au lieu de s’en prendre au pauvre travailleur, le garde des sceaux ferait mieux d’assurer la pleine autonomie financière, la pleine autonomie informatique sans occulter l’épineux problème de personnel suffisant et adéquat.

Le Bureau exécutif national de SYNTRA JUSTICE exige le retrait pur et simple des notes de service qui circule puis le retour immédiat des policiers dans nos commissariats de police pour être plus utile. En tout état de cause, l’arrestation des collègues est arbitraire, in abus et prend des allures de règlement de compte auquel nous sommes habitués au ministère de la justice et de la législation depuis 2016. Le Bureau exécutif national de SYNTRA JUSTICE exige la libération pure et simple des camarades sacrifiés et invite tout le personnel de la justice à se mobiliser pour que notre dignité soit sauvegardée jusqu’à ce que le Centre national de casier judiciaire (CNCJ) retrouve ses prérogatives de totale autonomie financière et informatique.

Fait à Cotonou le mercredi 15 mai 2024.