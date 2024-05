Tournée nationale de reddition de compte: Les réalisations du gouvernement portées aux populations du Zou

Visits: 0

La délégation gouvernementale à la rencontre des populations d’Abomey

La ville historique d’Abomey a accueilli le lancement de la tournée gouvernementale de reddition de comptes pour le compte du département du Zou le lundi 27 mai 2024. Dirigée par le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, la cérémonie a suscité une vague d’enthousiasme et d’adhésion sans précédent de la part des populations d’Abomey. La délégation gouvernementale, accompagnée de représentants politiques locaux, a été accueillie en liesse. Têtes couronnées, acteurs politiques, et membres des différentes couches sociales se sont rassemblés à la maison des jeunes pour écouter attentivement Bio Tchané et sa suite sur les réalisations du gouvernement dans le Zou. La métamorphose d’Abomey, longtemps négligée, est devenue le symbole des progrès réalisés, faisant ainsi écho aux merveilles du gouvernement de la rupture. Les nombreux programmes mis en place en faveur des populations, jusqu’alors méconnus du grand public, ont été portés à la lumière lors de cette tournée. Les maires, députés et élus locaux ont également exprimé leur soutien et leur engagement envers ces initiatives, soulignant l’importance de cette reddition de comptes pour renforcer le lien entre le gouvernement et les citoyens.

Vue partielle des populations venues à la rencontre des autorités

Dans son discours, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané a souligné l’engagement indéfectible du gouvernement envers le développement durable et inclusif du Zou. Il a également invité la population à continuer à contribuer activement à ce processus, en partageant leurs observations, appréciations et recommandations pour façonner un avenir meilleur pour tous. L’atmosphère empreinte de joie, lors de cette descente des membres du gouvernement, témoigne de la satisfaction palpable des habitants du Zou face aux transformations opérées par le gouvernement dans leur région.

Il est à noter la présence de la Vice-présidente, Mariam Chabi Talata ; du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Fortunet Nouatin ; du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou et autres.