Salon des Maires d’île de France à Paris: Luc Atrokpo au rendez-vous des bâtisseurs de la ville de demain

Visits: 0

Le maire de la ville de Cotonou et Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin, Luc Sètondji Atrokpo participe du 28 au 29 mai 2024 à la 28ème édition du Salon des Maires d’île de France à Paris. Il était aux côtés de Anne HIDALGO, Maire de Paris, de Valérie PÉCRESSE Présidente du Conseil Régional d’île de France, de Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des Maires d’île de France, de plus de 1000 Maires et d’autres personnalités du monde municipal et économique français. A travers cette participation, l’édile de la ville de Cotonou entend bâtir une ville meilleure et contribuer au développement de ses concitoyens. « L’intérêt de ce salon est qu’il réunit les Maires et les entrepreneurs d’Ile de France. Ce qui est une bonne chose parce qu’il n’y a pas de développement local sans les entrepreneurs, sans l’économie locale. Nous allons donc discuter avec le Président de l’Association des Maires d’Ile de France pour que des Maires béninois puissent être représentés lors des salons à venir parce que nous avons beaucoup à apprendre, à recevoir et à partager en tant qu’Autorités locales », a déclaré le Président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo.

Il faut noter que le Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France est le premier rendez-vous régional qui réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires institutionnels ou spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement et le développement des collectivités territoriales.