En visite d’Etat au Brésil: Patrice Talon lance un message à toute l’Afrique

« Si nous nous libérons de notre passé, nous allons nous développer »

Le Chef de l’État, Patrice Talon, a achevé sa visite officielle de travail au Brésil le dimanche 26 mai 2024. Lors de son séjour, il a rencontré des Brésiliens d’ascendance africaine et a lancé un message d’exhortation. Il a souligné la nécessité de se libérer du poids du passé, des souvenirs et des contraintes qui peuvent entraver le développement personnel et collectif. Selon lui, il est temps que les peuples noirs se libèrent de la rancœur du passé et décident de participer pleinement à la compétition, reconnaissant ainsi leur potentiel similaire à celui des autres peuples. Patrice Talon a déclaré, « Si nous nous libérons de ce nouvel esclavage, qui est notre mémoire, nous pourrons progresser ». Il considère que le rôle des Africains est de transformer leur passé douloureux en une dynamique de développement. Il aspire à ce que les peuples du Brésil et de l’Afrique se rapprochent davantage et se connaissent mieux, soulignant qu’ils sont en réalité les mêmes peuples.