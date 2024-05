Armelle Abadagan, Psychologue clinicienne: « La personne qui veut se suicider donne toujours des signes d’alerte »

Visits: 0

Qu’est-ce qui explique la recrudescence des cas de suicide ces derniers mois au Bénin ? Nous avons posé à Armelle Abadagan, psychologue clinicienne qui analyse le phénomène et propose des conseils très avisés.

L’Evénement Précis : Avez-vous constaté ces temps-ci une recrudescence des cas de suicide dans notre pays ?

Armelle Abadagan : C’est vrai que ces derniers temps, on entend beaucoup plus parler des cas de suicide. Mais la question que je me pose est de savoir s’il y a vraiment une augmentation ou si c’est maintenant que les gens en parlent beaucoup plus. Avant, le suicide était très caché. La famille cache les cas de suicide parce que c’est perçu comme une honte, ou, habituellement, les gens ne caractérisent pas cela comme du suicide. Ce sont souvent des interprétations socioculturelles. C’est forcément une possession démoniaque, c’est quelqu’un qui a envoyé un sort ; dans la population de façon générale, ce sont les explications qu’ils donnent à ce genre de cas. Mais moi, j’ai remarqué une augmentation des idées suicidaires. Des personnes qui ont très souvent des pensées suicidaires. Il y a même des tentatives de suicide. J’avoue que c’est très alarmant. Il faut quand même qu’on se penche sur la question parce que ça devient de plus en plus important.

Quels sont les principaux facteurs pouvant inciter une personne à envisager le suicide ?

Je peux dire qu’il y a plusieurs facteurs. L’interaction entre ces facteurs peut facilement conduire quelqu’un à passer à l’acte. Nous avons les facteurs psychologiques, des facteurs organiques et aussi des facteurs liés à l’environnement de la personne. Déjà, il y a des troubles mentaux qui ont pour symptômes des idées suicidaires. Par exemple, la dépression, les troubles anxieux, les troubles bipolaires. Dans ces troubles-là, il y a la présence de pensées suicidaires, et si la personne n’est pas accompagnée de façon spécialisée, tout dépend de l’intensité des troubles ; la personne peut, suite à un événement activateur, passer rapidement à l’acte.

Il y a la perte précoce d’un être cher, il y a le divorce. Il y a quand même toutes ces situations qui peuvent plonger la personne dans un état de tristesse profonde, dans un sentiment de désespoir, et surtout, dans un sentiment d’inutilité. Quand on commence à se dire « je ne sers plus à rien, ma vie n’a plus de sens », quand la personne cesse d’avoir des raisons de vivre, automatiquement, elle commence à penser au suicide. Il y a aussi les facteurs organiques. Et dans les facteurs organiques, je parle des maladies chroniques. Il y a aussi des maladies endocriniennes. Si je prends l’exemple de l’hyperthyroïdie ou de l’hypothyroïdie, cela peut plonger la personne dans cette pensée-là. Si le diagnostic n’est pas fait, la personne peut ne pas comprendre pourquoi il y a toutes ces pensées suicidaires. Il faut vraiment qu’il y ait un diagnostic pour que la personne soit bien accompagnée. Il y a aussi les facteurs liés à l’environnement, les temps sont difficiles, la personne n’arrive pas à survivre, n’arrive pas à faire face à ses responsabilités. Il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux où l’on est tout le temps en train de comparer sa vie à celle des autres et chaque situation est vécue comme un échec. Finalement, on se dit qu’on ne signifie pas grand-chose. Est-ce qu’il faut rester ? Est-ce qu’il faut partir ? Voilà autant de facteurs qui peuvent nourrir les idées suicidaires. Tout commence par les idées, par les pensées qui prennent de la place jusqu’à un jour où un événement peut inciter la personne à passer à l’acte.

Comment reconnaître qu’une personne a des tendances suicidaires ?

C’est une très belle question parce que si on peut comprendre et détecter les signes à l’avance, on peut rapidement faire quelque chose pour la personne. D’abord, il y a un changement dans le comportement. La personne change de comportement, par exemple en retrait social, en évitement des activités habituelles, en modification des habitudes de sommeil. La personne ne dort plus bien, souffre souvent d’insomnie. Augmentation aussi, et ça, c’est très important, de l’usage des substances psychoactives. La personne commence à en prendre, ou s’il y avait une consommation, il y a une augmentation. Il y a aussi le langage de la personne qu’il faut surveiller. La personne peut parler en disant « non je blague », mais très souvent, elle parle de vouloir mourir ou de vouloir se faire du mal. La personne peut, dans son expression verbale, mentionner un sentiment de désespoir, un sentiment d’être un fardeau pour les autres. Elle peut parler d’un sentiment d’être piégée, d’être dans une situation sans issue. Ce sont des signes. Il y a aussi des changements émotionnels : une augmentation de l’anxiété, la peur constante, un sentiment d’insécurité totale, l’irritabilité, la colère, aussi une tristesse intense . La fatigue, la perte d’intérêt pour des activités autrefois appréciées. Il y a aussi le manque d’énergie, la personne est tout le temps fatiguée sans cause organique. Il y a des comportements à risque. Par exemple, la personne peut s’engager dans des activités dangereuses sans se soucier des conséquences. La personne peut se mettre à distribuer ses biens, ses possessions précieuses ou même écrire des lettres d’adieu pour ses proches. La personne peut commencer à planifier les scénarios, comment elle souhaite mourir. Par exemple, certains disent « je vais prendre tel médicament », « je préfère la pendaison ». Quand la personne commence à parler ainsi, il faut agir. Une autre chose qui peut facilement attirer l’attention, c’est quand la personne commence à isoler ses proches d’elle-même. Cela rejoint le retrait social. Une personne qui habituellement aime rester en famille, être avec ses amis, sortir avec ses amis, commence à se retirer. Voilà quelques signes. Aussi, quelque chose qu’on voit habituellement, quand la personne commence à mettre des messages de détresse sur les réseaux sociaux. Très souvent, c’est banalisé, mais ce n’est pas à banaliser. Ce sont des appels à l’aide, des messages SOS. La personne qui veut passer à l’acte donne toujours des signes d’alerte qui ne sont pas vite détectés par les proches ou par la famille.

Quelles meilleures pratiques recommandez-vous pour prévenir le suicide et offrir un soutien aux personnes en détresse ?

Déjà, il y a un chemin, un itinéraire thérapeutique. Très souvent, ces personnes ne viennent pas systématiquement chez le psychologue. Il y a tout un processus entre la prise de décision et aller voir le psychologue. Ce qu’il faut faire déjà quand on est un proche de la personne et qu’on a remarqué, quelle attitude adopter. Sinon, chez le psychologue, tout dépend de l’état et de l’évaluation du risque suicidaire. C’est en fonction de cette évaluation qu’il y aura une orientation thérapeutique. Tout dépend du caractère de ces idées suicidaires. Parfois, la personne devra voir plusieurs professionnels de santé, le psychiatre qui va prescrire des molécules pour stabiliser émotionnellement la personne, calmer un peu ses idées suicidaires avant que le psychologue ne travaille en profondeur, avec la personne sur les problématiques liées à ce sentiment de suicide ou à ces idées suicidaires.

Je suis face à un proche, qu’est-ce que je peux faire pour prévenir ces cas de suicide ?

De façon générale, nous devons apprendre à prêter attention à nos proches, à prendre des nouvelles des personnes qui sont proches de nous , nos amis, nos frères et sœurs, la famille, prendre des nouvelles des autres, et aussi prendre le temps d’écouter attentivement et sans jugement.

Je partage une petite histoire avec vous. J’ai reçu un patient, un homme d’un certain âge, qui joue un grand rôle dans une communauté religieuse et qui, à un moment donné, a des difficultés personnelles. Quand il essaie d’en parler, on lui dit : « toi, tu ne peux pas avoir ce problème. C’est toi qui conseilles les gens. Tu ne peux pas parler comme ça. Arrête de parler comme ça ». Donc, il n’a pas été écouté, il a été jugé à cause de son statut, de son âge, du fait qu’il soit un homme. Quand on est un homme dans cette société, cela ne veut pas dire qu’on ne rencontre pas des difficultés. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’exprimer. Il faut vraiment écouter les gens, les proches sans jugement. Le contraire de juger, c’est comprendre, et cela demande de l’énergie. C’est pour cela que les gens ont cette facilité de juger plutôt que de comprendre. On peut apprendre, prendre le temps. Quand on n’a pas le temps, on peut toujours en trouver après pour mieux écouter la personne. Si on n’a pas du tout le temps, orienter la personne vers un professionnel, qui peut l’écouter vraiment, l’inciter à prendre rendez-vous. Il y a aussi la perception. Aller voir un psychologue, c’est comme si c’était déjà grave. C’est comme si on pensait qu’on est déjà fou. C’est faux. Toute personne peut aller voir un psychologue. Le premier rôle du psychologue, c’est écouter, apporter une écoute de qualité. Une écoute qu’on peut ne pas avoir auprès de ses proches et n’importe qui peut aller voir un psychologue pour se faire écouter. Cela ne signifie pas systématiquement que la personne est folle ou déséquilibrée.

C’est notre lutte aujourd’hui en tant que psychologue pour démystifier un peu le fait d’aller voir un psychologue et montrer qu’on n’a pas besoin d’avoir un gros problème pour aller voir un psychologue. On peut avoir besoin de discuter pour mieux se comprendre et aussi pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc déjà en tant que proche, il faut prêter attention aux signes de détresse autour de nous. Quand on remarque une personne, par exemple, qui change de comportement, qui commence à ne plus prendre soin de soi, c’est déjà un signe. Des signes à surveiller pour vite orienter la personne vers un professionnel. Aujourd’hui, il y a beaucoup de sensibilisation. On peut prendre par les émissions radiophoniques, par les émissions télévisées, aussi pour amener la personne à mieux se comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe et à vite se diriger vers un professionnel.

Quelles sont les bonnes attitudes à adopter face à une personne en détresse ?

Je viens de parler d’écoute. Pour moi, c’est la première attitude qu’il faut développer : l’écoute attentive, une écoute sans jugement, et une écoute de qualité. Quand je dis qualité, ce n’est pas une écoute passive où je suis avec mon téléphone et je dis “je t’écoute, je t’écoute”. Non, il faut que la personne sente que vous êtes présent avec elle, pour elle. Et parfois, cela suffit. J’ai eu à faire cette expérience-là où juste avec l’écoute, je n’ai même pas encore commencé par faire de thérapie, mais juste avec l’écoute, la personne se sent déjà apaisée. Parfois, c’est ce qu’il faut, une écoute de qualité. Deuxièmement, c’est de prendre au sérieux les signes, les menaces de suicide. Parfois, les gens pensent que la personne veut se faire voir, attirer l’attention. Si on ne prend pas cela au sérieux et qu’il y a passage à l’acte, il est déjà trop tard. Prendre au sérieux toutes les menaces de suicide, tous les propos que la personne peut tenir. Ne jamais laisser une personne seule, en cas de détresse, et l’encourager à consulter un professionnel. Encourager, ça ne suffit pas. Il faut accompagner la personne chez le professionnel pour s’assurer que cette personne ira mieux. Il y a la disponibilité émotionnelle. Parce que c’est bien de prêter une écoute attentive, mais il faut être disponible émotionnellement pour accompagner ces personnes.

Il faut prêter attention aux gens, prendre le temps de les comprendre et aussi leur poser les bonnes questions. Quand on remarque que la personne parle souvent de mort, « est-ce que tu penses au suicide ? » Ce n’est pas un sujet tabou. C’est pour mieux comprendre et mieux orienter la personne. « Est-ce que tu as un plan déjà ? » C’est pour voir à quel niveau en est la personne, toujours pour mieux l’orienter. Surtout, il faut sécuriser la personne. Quand on voit déjà des signes, s’il y a des objets dangereux, des produits toxiques dans l’environnement de la personne, il faut sécuriser la personne. Ne pas laisser la personne seule, avoir un contact régulier avec elle. Être attentif au moindre changement de comportement. Surveiller les signes que j’ai cités tout à l’heure. Organiser autour de cette personne un groupe pour l’aider, pour lui montrer qu’il y a toujours une possibilité de s’en sortir et qu’elle peut toujours faire appel à un professionnel. Je reconnais qu’aller voir un psychologue n’est pas accessible à tout le monde, à cause du coût. Mais aujourd’hui, dans les grands hôpitaux du Bénin, il y a toujours un psychologue. L’État a recruté des psychologues qui travaillent. Le coût de la consultation est accessible. On n’est pas obligé d’aller voir en privé. On peut toujours aller dans les grands hôpitaux pour une consultation avec le psychologue. C’est possible aujourd’hui. Ce serait bien que les gens sachent qu’il y a cette accessibilité à des soins de qualité.

Au-delà de tout cela, il faut prendre soin de soi. Pour aider les autres, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas s’épuiser en aidant les autres, pour ne pas se retrouver soi-même dans cette situation. Une surévaluation des comportements d’abnégation peut conduire quelqu’un à se retrouver seul dans des situations compliquées, avec la difficulté de demander de l’aide. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi pour continuer à aider les autres efficacement.

C’est au cas par cas, mais principalement, il y a le soutien. Parce qu’une personne qui est dans le désespoir avec des idées suicidaires a besoin d’abord de soutien, de sécurité. Il faut voir tous les facteurs autour de la personne, trouver un moyen de la sécuriser. Il est important que la prise en charge soit holistique. Il faut voir un psychiatre et en même temps un psychologue pour que la prise en charge soit complète.

Quelles solutions préconisez-vous aujourd’hui pour maîtriser la situation ?

À l’échelle collective, il faut beaucoup de sensibilisation sur comment demander de l’aide, et pourquoi c’est important de demander de l’aide. Il est important de démystifier un peu ces situations pour montrer à la personne que ce sont des choses qui arrivent et que ça peut arriver à tout le monde, et qu’elle n’est pas la seule dans cette situation, qu’il y a des moyens d’aller mieux. Il faut beaucoup de sensibilisation parce que c’est l’affaire de tous.

Entretien réalisé par Pancras ZOUNTCHEGBE