Donga: Le préfet Jacques Rolland Amadou prend officiellement fonction

Nommé lors du conseil des ministres du 22 mai 2024, le nouveau préfet du département de la Donga, Jacques Rolland Amadou, a officiellement pris service. La cérémonie d’installation s’est déroulée le vendredi 24 mai 2024 dans la salle de conférence de la préfecture de Djougou, en présence du secrétaire général du ministère représentant le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, ainsi que d’autres personnalités. Au cours de cette même cérémonie, la passation de service s’est effectuée entre le préfet sortant, Eliassou Biaou Aïnin Soulémane, et le nouveau préfet Jacques Rolland Amadou.

Le préfet sortant, Eliassou Biaou Aïnin Soulémane, a exprimé sa gratitude envers les personnalités présentes et a souhaité plein succès à son successeur. De son côté, Jacques Rolland Amadou a remercié le Chef de l’État pour la confiance qu’il lui a accordée et s’est engagé à poursuivre et renforcer les initiatives de son prédécesseur.

Administrateur des services financiers, le nouveau préfet, Jacques Rolland Amadou occupait précédemment le poste de directeur de la planification, de l’administration et des finances au ministère d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale. Agent permanent de l’État (APE), il bénéficie d’une solide expérience dans divers domaines tels que la gestion des ressources financières, le management des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles et des services généraux, ainsi que dans la planification. Son parcours est complété par une formation solide en gestion de projets, développement local et gestion des marchés publics.

Avant sa nomination, le préfet de la Donga a également été membre du Conseil d’administration de l’Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance (AISEM) et de la Société béninoise pour l’approvisionnement en produits de santé (SOBAPS SA), des structures sous-tutelle du ministère de la Santé.

Jacques Rolland Amadou est titulaire d’un Master 2 en Contrôle de Gestion, Audit et Finances de l’École Nationale d’Économie Appliquée au Management (ENEAM), d’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en Gestion de Projets et Développement Local de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG), ainsi que d’une Maîtrise ès Sciences Économiques en Sciences de Gestion.

Sur le plan professionnel, il a occupé divers postes tels que régisseur de projets de construction, de réhabilitation et d’équipements au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, chef du service administratif et financier d’un projet de construction et d’équipement universitaire à l’Université d’Abomey-Calavi, et régisseur central dans plusieurs ministères.

Son expertise s’étend également à la passation de marchés publics, où il a été membre de divers organes de contrôle et responsable des marchés publics dans différents établissements. Il a suivi plusieurs formations sur la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LOLF) et les responsabilités des membres du Conseil d’Administration.