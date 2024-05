Brésil: Wadagni expose le bilan économique du Bénin

Visits: 0

Dans le cadre de la délégation présidentielle dirigée par le Président Patrice Talon lors de sa visite au Brésil, le ministre d’État en Charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a dressé un tableau éloquent de la santé économique du Bénin malgré les nombreux défis rencontrés, y compris la pandémie de COVID-19 et d’autres chocs exogènes. Au cours des huit dernières années, le Bénin a réalisé une performance économique remarquable, passant d’un taux de croissance d’environ 2% en 2015 à un impressionnant taux de croissance de 6% malgré les turbulences. Cette performance a valu au Bénin d’être classé par la Banque Mondiale et le FMI parmi les cinq économies les plus dynamiques d’Afrique au cours des trois dernières années. Un aspect notable de cette croissance économique est l’accent mis sur le développement humain, en particulier à travers le volet social du Projet ARCH. Ce projet garantit une couverture maladie à tous les citoyens, avec une attention particulière portée aux plus démunis. En décembre 2022, les salaires les plus bas ont bénéficié d’une augmentation de plus de 40%, démontrant ainsi l’engagement du gouvernement envers l’amélioration des conditions de vie de tous les Béninois. Les mesures prises par le gouvernement ont également porté leurs fruits en matière de maîtrise de l’inflation. Au cours des deux dernières années, le Bénin a enregistré le taux d’inflation le plus faible de tout le continent africain, témoignant de la stabilité économique et de la gestion prudente des politiques monétaires et fiscales.