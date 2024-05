Zone Sanitaire d’Allada-Toffo-Zè: L’USAID offre des équipements et matériels à 475 relais communautaires

Visits: 0

Il s’est tenu, le vendredi 24 mai 2024, la cérémonie de remise officielle d’importants équipements et matériels aux relais communautaires de la Zone Sanitaire d’Allada-Toffo-Zè. Cette cérémonie qui vient consacrer le démarrage de la phase pratique de la mise en œuvre de la nouvelle politique de santé communautaire dans les communes d’Allada, Toffo et de Zè.

Remise de tablette par le Directeur de l’équipe santé de l’USAID, John Bernon

Le présidium de la cérémonie de remise des équipements aux relais communautaires

D’un coût total de plus de 244 millions de FCFA, ces équipements comprennent 475 tablettes, 475 caisses métalliques, 475 ustensiles, 8 barques, 467 vélos, 457 thermomètres, 475 gilets, bottes et imperméables. La remise symbolique de ces équipements a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le Directeur départemental de la Santé de l’Atlantique, Cocouvi Victor Emmanuel, le Directeur de l’équipe santé de l’USAID, John Bernon, le Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude CODJIA, et le Représentant du ministre de la santé, Conrad Déguénon. Cette cérémonie marque le début de la phase de mise en œuvre de la politique de santé communautaire dans les communes d’Allada, Toffo et de Zè, et témoigne de l’engagement continu des autorités et des partenaires internationaux pour améliorer l’accès aux soins de santé de qualité au Bénin. C’était l’occasion pour les autorités de souligner l’importance de la santé communautaire dans le développement socio-sanitaire du pays. Dans son allocution, le Directeur départemental de la Santé de l’Atlantique, Cocouvi Victor Emmanuel, a salué cet appui de l’USAID, soulignant que ces équipements sont indispensables pour apporter des soins de qualité aux populations locales.

De son côté, le Directeur de l’équipe santé de l’USAID, John Bernon, a réaffirmé l’engagement de son organisation et des États-Unis aux côtés du Bénin pour renforcer la politique nationale de santé communautaire et améliorer le bien-être des communautés. La cérémonie a également été l’occasion de rappeler les étapes franchies dans l’opérationnalisation de la politique de santé communautaire dans le département de l’Atlantique, avec la dissemination de cette politique, l’identification et le recensement des relais communautaires, ainsi que leur formation, le recrutement et la formation des agents recenseurs, le démembrement digitalisé des ménages, désignations des relais communautaires, la formation de 24 formateurs locaux de relais et d’agents de santé communautaires. Le Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude CODJIA, a souligné l’importance de cette initiative pour le développement local et a encouragé les bénéficiaires à faire un bon usage des équipements pour le bien-être des communautés. Profitant de l’occasion, il a félicité le président Talon pour avoir initié cette politique. Pour sa part, le Représentant du ministre de la santé, Conrad Déguénon, a félicité les bénéficiaires et appelé à une utilisation responsable des matériels remis, tout en insistant sur le suivi rigoureux de leur utilisation par les autorités locales.

A. T.