Tournée gouvernementale de reddition de comptes: Les populations d’Allada mieux éclairés

Le ministre d’État chargé de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, était face aux populations d’Allada dans le cadre de la tournée de reddition de comptes. Accompagné d’une forte délégation composée du Secrétaire Général de la Présidence, Pascal Iréné Koupaki, du ministre des affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Mewanou, et de bien d’autres personnalités, il a exposé les changements apportés depuis 2016 par le gouvernement, notamment au profit des populations de cette localité. Dans son intervention, le ministre Abdoulaye Bio Tchané a fait comprendre que la GDIZ à Glo Djigbé représente une dynamique industrielle favorable à Allada. Selon ses explications, plus de 10 000 personnes travaillent à la GDIZ et dans le cadre de la construction des 20. 000 logements, 200 sont déjà en construction dans la commune d’Allada. « Le président Patrice Talon a prouvé que lorsque nous concevons des programmes, nous les réalisons », a-t-il dit. Le ministre va plus loin pour rappeler que sur les 111 écoles primaires d’Allada, 88 bénéficient des cantines scolaires. « Si vous regardez la commune d’Allada, un certain nombre de villages ont accès à l’eau et à l’électricité. L’accès à l’eau et à l’énergie électrique est facilité. Les pistes sont rénovées. L’accès aux soins de santé est une réalité. Un grand nombre d’infrastructures ont été implantées ici pour amorcer une transformation digne de ce nom », a appuyé le Secrétaire Général de la Présidence, Pascal I. Koupaki, ajoutant ainsi que lorsque le président Talon « a pris le pouvoir après 56 ans d’indépendance, des changements significatifs ont été apportés dans notre pays ». Pour sa part, la ministre des affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, a noté que le gouvernement travaille à permettre aux citoyens d’emprunter plus que ce qui est permis actuellement en ce qui concerne le microcrédit. « Avant 2016, le microcrédit souffrait car entre la structure et les bénéficiaires, il y avait trop d’intermédiaires, et donc de frais à payer. Les mamans n’arrivaient pas à rentabiliser et, par ricochet, à rembourser, entraînant la chute du FNM. Aujourd’hui, tout est digitalisé. Moins d’intermédiaires rendent le processus plus fluide. La cagnotte, qui était de 8 milliards, est aujourd’hui presque doublée », a-t-elle souligné. À la suite de leurs interventions, le chef de la délégation, le ministre Abdoulaye Bio Tchané, et sa suite ont engagé le dialogue avec les citoyens lors de cette tournée. Ce qui a permis d’éclairer la lanterne des uns et des autres sur d’autres actions du gouvernement.