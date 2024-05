Rencontre entre gouvernement et syndicats: La cherté de la vie, le point d’orgue des échanges

Visits: 0

La première session ordinaire de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l’année 2024 s’est tenue le vendredi 24 mai 2024 à Cotonou. A cette occasion, le gouvernement et les partenaires sociaux ont échangé sur les questions qui fâchent. À cette séance de négociation, quatre différents points ont été inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit des échanges sur la cherté de la vie, la présentation du projet ARCH, l’examen des doléances sectorielles, et questions diverses. Les ministres, Abdoulaye Bio Tchané et Adidjatou Mathys, ont fait le point de la situation au Bénin notamment sur la cherté de la vie. Ils ne sont pas allés par quatre chemins pour expliquer que « globalement, les prix des produits sont relativement bas, comparativement aux pays de la sous région ». À l’entame, le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a rappelé les avancées notables des sessions ordinaires et extraordinaires de la commission de 2023. Les résultats probants de l’année écoulée, se résument au “reversement de huit mille trois cent cinquante-trois (8353) enseignants Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE) admis à l’évaluation diagnostique, en fonctionnaires de l’État, la correction de la disparité salariale au profit de quatre mille huit cent cinq (4805) Agents Contractuels de Droit Public de l’État (ACDPE) de la branche paramédicale, la finalisation des travaux de reversement des agents occasionnels en ACE, par le reversement de cinq cent soixante-treize (573) agents occasionnels restés au service de l’État sans contrat, avant 2016” a énuméré le ministre d’État, en sa qualité de celui qui préside la séance.

Le ministre Abdoulaye Bio Tchané a passé au peigne fin les résultats appréciables obtenus dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des aspirants au métier d’enseignant (AME) et de plusieurs actions clés menées par le régime de la rupture. Malgré ces actions émises, il est constaté une cherté de la vie, ce qui a été à la base de mouvements de protestation de la part des syndicats. « Le phénomène est planétaire, avec des implications socio-économiques difficiles à maîtriser par les pays à économie fragile dont les ressources sont essentiellement fiscales », dit-il rassurant que le gouvernement reste ouvert pour les Il a par ailleurs invité les uns et les autres à développer la culture de la négociation collective à travers une démarche qui fait appel à la compréhension, au compromis et au respect des autres parties dans les échanges.