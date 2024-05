Reddition de comptes: La lanterne des populations de l’Atacora éclairée

Visits: 0

Les autorités au contact des populations

Dans le département de l’Atacora, les habitants de Natitingou ont accueilli, ce dimanche 26 mai 2024, la délégation gouvernementale dans le cadre de la tournée de reddition de comptes pour le département. C’est la Vice-présidente de la République, Mariam CHABI TALATA ZIME YERIMA, qui a conduit la délégation, composée de Me Joseph Fifamè DJOGBENOU, président du parti “UP le Renouveau”, du Porte-parole du Gouvernement Wilfried Léandre HOUNGBEDJI, du Vice-président de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Barthélémy KASSA, etc. La délégation est allée soutenir le Secrétaire Général du Gouvernement, Edouard OUIN OUROO, ainsi que les Ministres Kouaro Yves CHABI et Modeste Tihounté KEREKOU, qui dirigent la tournée dans ce département. Elle a été accueillie par le maire Taté OUINDÉYAMA, la préfète du département, Déré Lydie CHABI NAH, ainsi que plusieurs députés à l’Assemblée Nationale, cadres et personnalités politico-administratives. L’objectif est de mettre tout le monde au même niveau d’informations et de contrer la désinformation. Après huit années de mise en œuvre du Programme d’Action Gouvernemental ambitieux (PAG 2016-2026), le gouvernement a décidé de faire le point avec les populations sur les différentes réalisations, tant au niveau national que dans chaque commune. « Il y a 8 ans, on importait toute l’énergie électrique. Il a fallu tout remettre en marche. Aujourd’hui, grâce aux travaux, nous sommes à 182 MW de production propre. Et ce n’est pas fini. Nous allons produire 400 MW supplémentaires pour permettre à nos citoyens de bénéficier davantage de l’énergie. En 2016, nous étions à 85 localités couvertes en énergie électrique. Aujourd’hui, nous sommes à 489 localités couvertes. D’ici à 2026, 2000 nouvelles localités seront couvertes. Les financements sont déjà bouclés », a déclaré le Secrétaire Général du Gouvernement, Edouard Ouin Ouro. Selon ses dires, le microcrédit était politisé avant 2016, mais aujourd’hui, le gouvernement a mis en place un nouveau processus et même, il est passé de 30.000 FCFA à 50. 000 FCFA puis à 100.000 FCFA. « Avant 2016, le montant alloué était de 8 milliards 100 millions avec une bonne partie qui se perdait en chemin. Aujourd’hui, le montant est passé à 12 milliards par an avec les crédits octroyés directement aux bénéficiaires. », fait-il savoir.

Vue partielle des populations venues à la rencontre des autorités

Edouard Ouin Ouro a également expliqué aux populations les réformes concernant la sécurité. « Désormais, l’armée béninoise est capable de faire face à toutes les attaques. Le Gouvernement l’a dotée de moyens et ça se poursuit. Nous avons construit déjà 25 nouveaux petits camps et beaucoup d’autres vont suivre. L’Etat a construit une caserne ultramoderne à Allada pour nos soldats. Aujourd’hui, 8.200 soldats ont été recrutés et formés. Le recrutement se poursuit. », a-t-il dit. L’impôt et la question des AME étaient aussi au cœur des échanges. « En 2016, il y avait un déficit de 12.126 enseignants. Aujourd’hui, le Gouvernement a réglé cette question. En ce qui concerne les AME, ils sont payés 12 mois sur 12 avec beaucoup d’autres avantages. Le Gouvernement du Président Patrice TALON a construit 8000 salles de classe et 3000 autres ont été réhabilitées. », a précisé le Secrétaire général du Gouvernement.