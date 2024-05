Médiation sous-régionale: Des émissaires du parlement CEDEAO bientôt dans les deux pays

Visits: 0

Des institutions sous-régionales ne veulent plus rester indifférentes à la crise qui secoue depuis quelques semaines les relations entre le Bénin et le Niger. Le parlement de la CEDEAO entre désormais dans la danse. Au terme de sa deuxième session extraordinaire de l’année 2024 tenue du 20 au 25 mai 2024, à Kano au Nigéria, il n’a pas manqué d’exprimer sa préoccupation face à l’escalade des tensions entre le Bénin et le Niger. Comme premières actions qu’il a décidé de mener, le parlement de la CEDEAO annonce des visites imminentes de terrain dans les deux pays. L’objectif est de comprendre les causes profondes des désaccords et de faciliter un dialogue constructif entre les parties concernées. Le parlement espère identifier à travers ces émissaires, les sources d’incompréhension et proposer des solutions appropriées pour apaiser les tensions. Cette initiative souligne son engagement à jouer un rôle actif dans la résolution des conflits régionaux.

Il est à rappeler que la tension entre les deux pays est née des sanctions imposées par la CEDEAO au Niger après le coup d’État du 26 juillet 2023. A la suite de la levée de ces sanctions, les autorités de Niamey ont refusé d’ouvrir leur frontière au Bénin, de leur côté, alors que le régime de Cotonou a donné feu vert de sa part. Les putschistes de Niamey, pour justifier leur décision, évoquent une supposée présence de bases militaires françaises sur le territoire béninois ayant pour seul but de former des terroristes afin d’attaquer leur pays. Des accusations que rejette d’office le gouvernement Talon, affirmant qu’il n’y a, à ce jour, sur le territoire béninois, aucune base militaire française, mais plutôt de petits camps militaires installés dans les zones soupçonnées pour combattre le terrorisme.