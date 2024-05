Le ministre SEIDOU sur les accusations du Niger: « On prête des intentions au Bénin sans preuve »

Visits: 3

Alassane Seidou

« On prête des intentions au Bénin sans preuve. Pourquoi on veut diaboliser le Bénin ? De toutes les façons, nos bras sont ouverts et nous ne rejetons personne. On ne choisit pas son voisin, la nature a voulu qu’on soit ensemble. Nous devons trouver les moyens pour s’accommoder et vivre ensemble. Nous invitons nos frères du Niger à s’inscrire dans la même dynamique ». C’est en ces termes que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane SEIDOU s’est exprimé, le samedi 25 mai 2024, lors de la cérémonie officielle de lancement de la tournée gouvernementale de reddition des comptes à Kandi. Au cours de cette activité, il a démenti les accusations du Niger et a fait savoir que c’est une polémique inutile qui ne fait qu’arriérer les deux pays. Il a souligné l’absence de toute preuve tangible concernant la présence supposée de bases militaires françaises au Bénin. Le ministre a également affirmé que les bases militaires évoquées par le Niger étaient en réalité des postes avancés fortifiés construits par le Bénin pour lutter contre le terrorisme aux frontières. « Ce qu’ils ont vu, c’est des bases opérationnelles avancées qui sont des grandes infrastructures en construction au niveau de nos frontières. C’est pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes en train de construire des postes avancés fortifiés. Comme c’est des standards auxquels, ils ne sont pas habitués, ils peuvent penser que c’est des occidentaux qui sont là », a-t-il dit. Alassane SEIDOU a invité les autorités nigériennes à vérifier par elles-mêmes et à coopérer dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier. Le ministre a exprimé sa volonté de maintenir des relations de bon voisinage et de coopération avec le Niger. Il a souligné que les deux pays partagent une histoire commune et doivent œuvrer ensemble pour le développement et la sécurité de la région. Par ailleurs, il a précisé que c’est par principe que le Bénin a appliqué les décisions de la CEDEAO.

Alban T.