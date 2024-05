Championnat scolaire 2024 : Le Couffo et le Plateau connaissent leurs représentants pour la phase nationale

Visits: 1

La phase nationale du championnat scolaire va connaître son déroulement bientôt. Mais en attendant, c’est la lutte pour la qualification au niveau départemental. Et selon le point obtenu, les départements du Couffo et du Plateau ont déjà dégagé leurs représentants. C’est à l’issue des rencontres ayant meublé cette phase lancée il y a quelques jours dans tous les départements. Au niveau du département du Plateau, c’est le CEG1 POBE au football masculin et basketball masculin, le CEG IFANGNI au football féminin et Handball féminin, et le CEG1 IKPINLE au Volley-ball masculin qui ont décroché leur billet. Dans le département du Couffo, les droits de participation sont allés aux équipes de football masculin du CEG1 APLAHOUÉ, de football féminin du CEG3 DOGBO, de handball féminin du CEG1 KLOUEKANME, de basketball masculin du CEG1 TOVIKLIN et de volleyball masculin du CEG2 KLOUEKANME.

Les départements de l’Ouémé, du Mono, de l’Atlantique, des Collines, du Zou, du Borgou, de l’Alibori, de la Donga et de l’Atacora, ainsi que du Littoral connaitront eux aussi leurs représentants sous peu. A souligner qu’avant la phase départementale qui tire à sa fin, il y avait eu la phase communale à laquelle plusieurs équipes scolaires ont participé.

Les qualifiés du Plateau

FOOTBALL MASCULIN : CEG1 POBE

FOOTBALL FEMININ : CEG IFANGNI

BASKETBALL MASCULIN : CEG1 POBE 14

HANDBALL FEMININ : CEG IFANGNI

VOLLEYBALL MASCULIN : CEG1 IKPINLE

Les qualifiés du Couffo

FOOTBALL MASCULIN : CEG1 APLAHOUÉ

FOOTBALL FÉMININ : CEG3 DOGBO

HANDBALL FÉMININ : CEG1 KLOUEKANME

BASKETBALL MASCULIN : CEG1 TOVIKLIN

VOLLEY-BALL MASCULIN : CEG2 KLOUEKANME

Anselme HOUENOUKPO